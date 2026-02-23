Gör skillnad i en viktig roll! - bli timvikarie på SiS LVM-hem Rällsögården
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb / Ljusnarsberg Visa alla behandlingsassistentjobb i Ljusnarsberg
2026-02-23
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Rällsögården tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.
Arbetsbeskrivning
Hos SiS arbetar vi för att skapa förändring där det behövs som mest. Som behandlingsassistent får du möjlighet att vara en del av något större - en livsviktig insats för utsatta människor. På Rällsögården är vi mitt i en spännande förändringsresa. Vi växer och stärker vår verksamhet och söker nu engagerade medarbetare som vill vara en del av den resan.
Som behandlingsassistent arbetar till tillsammans med behandlingspedagoger och behandlingssamordnare. Tillsammans ansvarar ni för att de klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads- och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner.
För dig som vill göra skillnad är detta mer än ett jobb. Det är en chans att möta människor där de befinner sig. Arbetet är utmannande, men också fyllt av menning, variation och stunder som ger energi.
Arbetstiden är enligt schema dag, kväll och helg samt enligt schema natt.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå en introduktion. Introduktionen innehåller både fysiska delar såsom konflitkutbildning, introduktion på avdelningarna samt teoretiska utbidlningar för att ge dig bästa möjliga förutsättning att arbeta hos oss.
Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du ska även ha:
• Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.*
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri eller inom LSS
• Utbildning inom vård och omsorg
• Erfarenhet av arbete inom SiS
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
Anställning:
Tjänsten är en timanställning, start enligt överenskommelse.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 20260315
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Facklig företrädare - Seko
Torbjörn Larsson Torbjorn.larsson@stat-inst.se 0104537176 Jobbnummer
9757498