Gör skillnad i butiken - vi söker en engagerad butiksäljare

A 95 Consulting AB / Butikssäljarjobb / Norrtälje
2025-10-28


Just nu hjälper vi en av våra kunder att hitta en butiksäljare som vill skapa en positiv och inspirerande butiksmiljö.
Som butiksäljare blir du en viktig del av teamet som ser till att kunderna får bästa möjliga service, att varorna presenteras på ett tilltalande sätt och att butiken alltid känns välkomnande. Rollen passar dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta tillsammans med andra.
Arbetsuppgifter
Bemöta kunder och ge professionell rådgivning
Kassaarbete och påfyllning av varor
Hålla butiken organiserad och inbjudande

Vi erbjuder:
Anställning via A 95 Consulting, med uppdrag hos kund
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundservice

Kvalifikationer
Serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska

Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Butiksäljare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
761 93  NORRTÄLJE

Jobbnummer
9577988

