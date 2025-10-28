Gör skillnad i butiken - vi söker en engagerad butiksäljare
2025-10-28
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
Just nu hjälper vi en av våra kunder att hitta en butiksäljare som vill skapa en positiv och inspirerande butiksmiljö.
Som butiksäljare blir du en viktig del av teamet som ser till att kunderna får bästa möjliga service, att varorna presenteras på ett tilltalande sätt och att butiken alltid känns välkomnande. Rollen passar dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta tillsammans med andra.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.sePubliceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Bemöta kunder och ge professionell rådgivning
Kassaarbete och påfyllning av varor
Hålla butiken organiserad och inbjudande
Vi erbjuder:
Anställning via A 95 Consulting, med uppdrag hos kund
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundserviceKvalifikationer
Serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Butiksäljare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
761 93 NORRTÄLJE Jobbnummer
9577988