Gör skillnad i barns vardag - bli timvikarie i Gagnefs förskolor
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2026-07-20
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Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Gör skillnad i barns vardag – bli timvikarie i Gagnefs förskolor
I Gagnefs förskolor skapar vi en trygg, lustfylld och inspirerande miljö där varje barn ges möjlighet att utforska, leka och lära i sin egen takt. Genom nära och tillitsfulla relationer med engagerade pedagoger lägger vi grunden för ett livslångt lärande.
Nu söker vi engagerade timvikarier till våra kommunala förskolor i Björbo, Dala-Floda, Mockfjärd, Bäsna, Djurås, Djurmo och Gagnef.
Som vikarie hos oss får du möjlighet att vara en viktig del av barnens vardag. Arbetet är meningsfullt, varierat och utvecklande och passar dig som tycker om att möta människor och vill göra skillnad – varje dag.
Arbetsuppgifter
I våra förskolor möter du barn mellan 1 och 5 år. Tillsammans med ordinarie personal bidrar du till en trygg, rolig och lärorik miljö där barnen får möjlighet att växa, utforska och utvecklas.
Som vikarie blir du en viktig vuxen i barnens vardag. Du möter nyfikna, kreativa och kompetenta barn, samarbetar med engagerade pedagoger och bidrar till att skapa en miljö där varje barn ges möjlighet att lyckas och växa.
Vårt arbete präglas av
glädje
motivation
positiv bekräftelse
reflektion
respekt och samspel – värden som vägleder oss i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor varje dag.
Som timvikarie arbetar du där behov uppstår och får möjlighet att lära känna flera av våra förskolor och arbetslag. Det är ett varierat arbete som passar dig som tycker om att möta nya människor och snabbt komma in i nya sammanhang.
Du bör trivas med ett flexibelt arbetssätt då du med kort varsel kan bli inbokad på våra verksamheter för att ersätta ordinarie personal. Du kommer att arbeta via Bemanningscentrum och behöver kontinuerligt lägga tillgänglighet i bokningssystemet SwedeTime för att visa när du kan arbeta. Därefter får du dina bokningar med information via sms.
Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara en trygg och engagerad vuxen i barnens vardag och som delar vår tro på att goda relationer skapar de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.
För att trivas i rollen ser vi att du:
har ett genuint intresse för barns utveckling, lek och lärande
är trygg, ansvarstagande och flexibel har lätt för att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor
samarbetar väl med andra och bidrar till en positiv arbetsmiljö
kan anpassa dig till nya situationer, arbetsplatser och arbetsuppgifter
har fyllt 18 år har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
relevant utbildning för yrket
erfarenhet av arbete i förskola, skola eller annan verksamhet med barn
annan arbetslivserfarenhet som bidragit till god samarbets- och serviceförmåga
Villkor
Intermittent behovsanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer och urval sker löpande. För att få arbeta som timvikarie inom skola och förskola ska du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret, enligt skollagen, innan anställning. Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret beställer du enkelt från polisen: Arbete inom skolväsendet | PolismyndighetenPubliceringsdatum2026-07-20Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings- och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Gagnefs Kommun
(org.nr 212000-2155), https://www.gagnef.se
Färjbacksvägen 5 (visa karta
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785 80 GAGNEF Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Bemanningscentrum Bemanningscentrum 0241-15232 Jobbnummer
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