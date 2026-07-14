Gör skillnad där det behövs mest - Bli timvikarie i Herrljunga kommun!
Herrljunga kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Herrljunga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Herrljunga
2026-07-14
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Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!
20 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Som timvikarie hoppar du in när ordinarie personal är frånvarande. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på vilket område du arbetar inom men målet är alltid detsamma att skapa en trygg och fungerande vardag för våra brukare.
Här är en kort överblick av några av våra verksamhetsområden:
Hemtjänst: Du stöttar individer i deras egna hem med praktiska sysslor (mat, städ, tvätt), personlig omsorg och medicinhantering via delegering. Kräver B-körkort.
Äldreboende (SÄBO): Du arbetar i team på ett boende och ger omfattande omvårdnad dygnet runt, stöttar vid måltider samt skapar en meningsfull vardag med sociala aktiviteter.
LSS (Grupp-/servicebostad): Du stöttar personer med funktionsvariation i deras hem. Arbetet handlar mycket om motiverande stöd, tydliggörande pedagogik och att följa med på fritidsaktiviteter.
Vi erbjuder arbete utifrån verksamhetens behov. Du styr själv över när du vill arbeta genom att lägga in din tillgänglighet i vårt system så matchar vi det mot våra lediga pass.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som timvikarie hos oss söker vi dig som har ett genuint intresse för människor, är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Du har ett professionellt bemötande och kan behålla lugnet även när förutsättningarna ändras.
Krav för tjänsten:
Du har fyllt 18 år.
Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, för att säkerställa en trygg kommunikation och dokumentation.
B-körkort (manuellt/automat) är ett absolut krav för arbete inom Hemtjänsten och Boendestödet.
Meriterande (vi ser det som ett stort plus om du har):
Utbildad undersköterska eller pågående studier inom vård och omsorg/beteendevetenskap.
Tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg eller stödverksamhet.
Erfarenhet av arbete inom LSS eller specialistkompetens inom neuropsykiatri (NPF).
Kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), bildstöd eller lågaffektivt bemötande (LAB).
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-07-14 .
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Herrljunga kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336319". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Herrljunga Kommun
(org.nr 212000-1520)
Box 201 (visa karta
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524 23 HERRLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Herrljunga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Bemanningsadministratör
Gitte Olsson Gitte.olsson@herrljunga.se +4651317280 Jobbnummer
10002588