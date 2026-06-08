Gör skillnad - jobba som timvikarie i Stenungsunds kommun!
Stenungsunds kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stenungsund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stenungsund
2026-06-08
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
20 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som timvikarie hos oss arbetar du vid behov till exempel vid sjukfrånvaro eller arbetstoppar.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet, men kan bland annat innebära:
• Stöd och service till brukare/vårdtagare
• Praktiskt och socialt stöd i vardagen
• Dokumentation enligt gällande rutiner
• Samarbete med kollegor och andra professioner
Som nyanställd får du en introduktion.
Är du nyfiken på dem olika områdena så kan du via länken läsa mer:
• Funktionshinder: https://www.stenungsund.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/vikariera-inom-kommunen/vikariera-inom-funktionshinder
• Personlig assistans: https://www.stenungsund.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/vikariera-inom-kommunen/vikariera-inom-personlig-assistans
• Hemtjänst och Korttidsenheten: https://www.stenungsund.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/vikariera-inom-kommunen/vikariera-inom-hemtjanst-eller-korttidsenhet
• Äldreboende: https://www.stenungsund.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/vikariera-inom-kommunen/vikariera-inom-aldreboendeKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för människor
• Är ansvarstagande, trygg och flexibel
• Har god svenska i tal och skrift
• Har fyllt 18 år
Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom vård, omsorg eller socialt arbete men det är inget krav.
Körkort är ett krav i vissa verksamheter.
Personlig lämplighet är viktigast.
Innan anställning ska du uppvisa giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
I denna rekryteringsprocessen så får du besvara frågor där du beskriver din kunskap och erfarenhet inom området, i stället för att bifoga ett personligt brev.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik.
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C325441". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
Enhetschef
Sara Olsson bemanningsenheten@stenungsund.se 0303737373 Jobbnummer
9951458