Gör data till din styrka och bli Data Engineer på 12 veckor
2026-03-09
Är du redo att ta nästa steg i karriären och vill arbeta som Data Engineer? Kanske vill du utveckla din tekniska kompetens och få praktisk erfarenhet av att hantera, analysera och flytta data som driver företag framåt. Genom Academic Work Academy får du 12 intensiva veckor av utbildning som leder till en tillsvidareanställning. Nyfiken? Läs vidare nedan.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Tänk dig att varje dag ha nyckeln till att förstå världen på ett helt nytt sätt. Som IT-konsult inom Data Engineering får du möjlighet att arbeta med data som styr allt från företagsbeslut till smarta digitala tjänster som vi använder varje dag. Du blir den som kan se mönster där andra ser kaos och som omvandlar enorma datamängder till insikter som gör verklig skillnad.
Du blir experten i att förutspå kundbehov innan kunder själva vet vad de vill ha, optimera produktion så att resurser används mer hållbart eller upptäcka bedrägerier som annars skulle gått obemärkt förbi. Med hjälp av Big Data och Machine Learning kan du analysera komplexa mönster, automatisera processer och skapa lösningar som både sparar tid och gör företagsbeslut tryggare och smartare.
Utbildningen är framtagen tillsammans med specialister inom branschen och kombinerar teori med praktiska moment som gör dig redo för arbetslivet. Du utlovas 12 spännande och intensiva utbildningsveckor på vårt Academyprogram med en anställning efter avklarad examen med uppdrag hos någon av våra spännande samarbetspartners. Med inriktning inom Data Engineer kommer befattningar, branscher och storleken på våra kunder att variera och det är viktigt att du i rollen som konsult är öppen för det.Dina arbetsuppgifter
Beroende på arbetsplats efter examen kommer dina arbetsuppgifter variera, men du kommer exempelvis att:
Ta stora och komplexa datamängder och omvandla dem till insikter genom användning av datamodellering och analys. Genom att identifiera viktiga variabler och faktorer som påverkar verksamheten och använda detta för att skapa prognoser, optimera processer och förbättra kundupplevelser.
Arbeta med självlärande system för att detektera beteenden och situationer som inte är uppenbara för ögat. Genom att använda maskininlärningstekniker skapar du modeller som kan lära sig från data och fatta beslut på egen hand.
Genom arbetet med data hittar du flaskhalsar i produktionen, förbättrar kundupplevelsen, förhindrar olagliga transaktioner, ger bättre rådgivning och ökar tryggheten.
Vi söker dig som
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt, då lektioner och kommande arbete kan förekomma på båda språken
Har ett genuint intresse för IT, data och analys
Uttrycker stark motivation för programmet
Det är meriterande om du har grundläggande kunskaper i Python eller Java, som ofta används för att skriva skript och program som hämtar, bearbetar och transformerar stora datamängder, samt i SQL för att strukturera och hämta data direkt från databaser.
För att ha fallenhet för konsultrollen behöver du ha rätt förmågor, personliga egenskaper och engagemang att påbörja din nya karriär. Du kommer därför börja processen med att göra två tester.
Om utbildningen
Metodiken under utbildningen är baserad på Accelererat Lärande en snabb väg för dig som söker en ny karriär och motiveras av en spännande utmaning. Pedagogiken fokuserar på praktiskt lärande med högt tempo. Teorisessionerna är korta, tempot är högt och fokus ligger på praktiska övningar samt kontinuerlig feedbackdialog.
Viktiga datum
Digital välkomstträff inför utbildning: 13 april
Förstudieperiod: 13 april - 8 maj
Utbildningsstart: 11 maj
Självstudier: Vecka 30-31
Examensdag: 14 augusti
Omfattning: Heltid, schemalagd undervisning vardagar kl: 08.00-17.00
Arbetsort efter avslutad utbildning: Växjö
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
