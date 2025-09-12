Good Morning Hotels Hägersten medarbetare till , köket och restaurangen.
Ligula Hospitality Group AB / Receptionistjobb / Botkyrka Visa alla receptionistjobb i Botkyrka
2025-09-12
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ligula Hospitality Group AB i Botkyrka
, Södertälje
, Stockholm
, Solna
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Good Morning+ Hägersten är ett hotell i södra Stockholm, med 206 rum. Good Morning+ Hägersten ingår i Ligula Hospitality Group ABPubliceringsdatum2025-09-12Beskrivning
Good Morning+ Hägersten finner du i södra Stockholm, 206 moderna hotellrum, med konferensmöjligheter, restaurang och gym, ligger strax utanför tullarna.
Härifrån tar du dig enkelt till både Arlanda och Stockholmsmässan, och Stockholm City är bara en kort tunnelbaneresa bort. Hotellet ingår i Ligula Hospitality koncernBeskrivning
Inför hösten 2025 söker vi nu serveringspersonal, kockar, biträde till frukost för att stärka upp vårt team på Good Morning Hotels Hägersten. Vi söker dig som kan ta ansvar och arbeta självständigt och som alltid levererar service med en positiv och energisk inställning. Du är trygg, säkerhetsmedveten och gillar att jobba i ett högt tempo. Vi arbetar för våra gästers välbefinnande över gränserna och det ska vara självklart för dig att hjälpa till där det behövs.
Vi har en restaurang med ca 150 sittplatser samt uteservering under sommarmånaderna, en lobbybar, en festvåningsmatsal .
Vi söker nu servispersonal, frukostpersonal och kockar på timanställning.Dina arbetsuppgifter
I restaurangen, Frukost och/eller baren är du glad och välkomnande mot alla våra gäster.
Arbetstiderna gäller både luncher & kvällar inklusive helger då vi har öppet alla dagar året runt.
Du är snabb och kvick på fötterna och gillar att arbeta i team, alltid med ett leende!
Att leverera en extraordinär dryck/måltidsupplevelse till gästen med hög serviceanda är primär arbetsuppgift.Kvalifikationer
För att ansöka om tjänsten som servis ska du ha fyllt 20 år.
Meriterande är om du har dokumenterad erfarenhet eller utbildning inom yrket. Du talar flytande svenska och engelska.Anställningsvillkor
Ansökningarna kommer att behandlas löpande så vänta inte med att skicka in din ansöka
Är positiv och har god kommunikationsförmåga
Har ett genuint serviceintresse
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Har datorvana; erfarenhet av PMS MEWS TRIVEC eller annat bokningssystem är ett plus
Tidigare erfarenhet från hotell och restaurang
Vi erbjuder
• Ett varierande och socialt arbete i en trivsam miljöAnställningsvillkor
Enligt avtal
Skiftarbete med arbetstider dag, kväll och helg
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd koncern i stark tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar varumärken och koncept inom hotell- och restaurangnäringen. Sedan 2015 har vi mer än fördubblat antalet hotell och expansionen fortsätter. Koncernen består i dag av 47 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Genom avtal driver vi även fem Best Western Plus hotell. Vi sysselsätter normalt ca 800 årsanställda och omsätter över 1 400 MSEK. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/154". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Arbetsplats
Cochleari AB, Good Morning+ Hägersten Kontakt
Mark Carberry 0769467634 Jobbnummer
9506075