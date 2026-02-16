Good Morning Arlanda söker Bar- och serveringspersonal - Extra vid behov
2026-02-16
Good Morning Hotels erbjuder ett effektivt boende med god kvalitet för den moderna resenären. Hotellet har 178 moderna och trevligt inredda rum. Good Morning Arlanda ligger bara några minuter från Arlanda Flygplats. Vi erbjuder gratis transfer mellan hotellet och flygterminalerna, dygnet runt, vilket gör detta hotell till ett perfekt alternativ för de som är på resande fot. Good Morning Arlanda ingår i Ligula Hospitality Group AB.Publiceringsdatum2026-02-16Beskrivning
Good Morning Hotel Arlanda söker personal till restaurang/bar
Vi söker nu fler medarbetare för att stärka upp teamet på Arlanda.
Vi söker dig
som är stresstålig, serviceinriktad och flexibel. Du gillar att arbeta i högt tempo då
vi har mycket gäster i omlopp dygnet runt alla dagar på året.Dina arbetsuppgifter
Arbetet i vår restaurang/bar består av enklare barhantering samt servering. Rollen
kräver både kunskap och social förmåga. Du är intresserad av mat och dryck och
du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Du är en viktig del av arbetslaget på hotellet och ser till att våra gäster blir
personligt bemötta och får bästa möjliga service.Kvalifikationer
Meriterande om du har dokumenterad erfarenhet inom branschen.
Meriterande om du har B-körtkort samt kockvana, inget måste! Anställningsvillkor
Extra vid behov.
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden.e idag och inför framtiden. Ersättning
Timlön enligt avtal Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Arbetsplats
Cochleari AB, Good Morning Arlanda Kontakt
