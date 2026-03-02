Golvläggare med fokus på trä & parkett

SyncUp AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm
2026-03-02


Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos SyncUp AB i Stockholm, Sollentuna, Haninge, Göteborg, Malmö eller i hela Sverige

Golvläggare / Golvslipare
SyncUp söker nu, för kunds räkning, en erfaren golvläggare med kompetens inom trä, parkett och slipning.
Vår kund är ett väletablerat bolag inom golv som arbetar brett - från ROT-projekt hos privatkunder till entreprenader och löpande uppdrag via ramavtal. Nu söker de en skicklig hantverkare som vill vara med och leverera kvalitet i varje projekt.
Detta är en aktiv rekrytering med start enligt överenskommelse.
Om rollenI rollen kommer du att arbeta med:
Läggning av parkett- och trägolv
Slipning och ytbehandling
Renovering, reparationer och delbyten
Arbeten hos privatkonsument
Entreprenadprojekt i nyproduktion
Serviceuppdrag inom ramavtal

Arbetet är varierande och ställer krav på både yrkesskicklighet och ett professionellt bemötande ute hos kund.
Vi söker dig somHar erfarenhet av golvläggning och/eller golvslipning
Är trygg i arbete med trägolv och parkett
Kan arbeta självständigt
Har B-körkort
Talar svenska

Har du erfarenhet från både service och entreprenad är det meriterande.
Vi erbjuderStabil arbetsgivare
Varierande projekt
Långsiktighet
Konkurrenskraftiga villkor

Publiceringsdatum
2026-03-02

Så ansöker du
Urval sker löpande.
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "syncup 72".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SyncUp AB (org.nr 559516-4111)
Stockholm (visa karta)
114 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
SyncUp

Kontakt
partner
Johan Åhman
Johan.rosell@syncup.se
+46760255843

Jobbnummer
9772719

Prenumerera på jobb från SyncUp AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos SyncUp AB: