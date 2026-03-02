Golvläggare med fokus på trä & parkett
2026-03-02
Golvläggare / Golvslipare
SyncUp söker nu, för kunds räkning, en erfaren golvläggare med kompetens inom trä, parkett och slipning.
Vår kund är ett väletablerat bolag inom golv som arbetar brett - från ROT-projekt hos privatkunder till entreprenader och löpande uppdrag via ramavtal. Nu söker de en skicklig hantverkare som vill vara med och leverera kvalitet i varje projekt.
Detta är en aktiv rekrytering med start enligt överenskommelse.
Om rollenI rollen kommer du att arbeta med:
Läggning av parkett- och trägolv
Slipning och ytbehandling
Renovering, reparationer och delbyten
Arbeten hos privatkonsument
Entreprenadprojekt i nyproduktion
Serviceuppdrag inom ramavtal
Arbetet är varierande och ställer krav på både yrkesskicklighet och ett professionellt bemötande ute hos kund.
Vi söker dig somHar erfarenhet av golvläggning och/eller golvslipning
Är trygg i arbete med trägolv och parkett
Kan arbeta självständigt
Har B-körkort
Talar svenska
Har du erfarenhet från både service och entreprenad är det meriterande.
Vi erbjuderStabil arbetsgivare
Varierande projekt
Långsiktighet
Publicering sdatum2026-03-02
Urval sker löpande.
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "syncup 72".
Detta är ett heltidsjobb.
SyncUp AB (org.nr 559516-4111)
Stockholm (visa karta
)
Stockholm
SyncUp Kontakt
partner
Johan Åhman Johan.rosell@syncup.se +46760255843 Jobbnummer
9772719