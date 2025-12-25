Golvläggare/Bygg- och renoveringspersonal sökes tillsvidareanställning

RIB & Renovering AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Malmö
2025-12-25


Visa alla jobb hos RIB & Renovering AB i Malmö

Publiceringsdatum
2025-12-25

Om tjänsten
Vi söker nya medarbetare till vår verksamhet inom bygg och renovering, med särskilt stort behov inom golv. Hos oss får du en trygg anställning och varierande uppdrag på olika platser.

Dina arbetsuppgifter
Golvläggning inom olika typer av golv, t.ex. parkett, plastmatta/våtrumsmatta, laminat m.m.

Förberedande arbeten (underlag, rivning, spackling och andra moment vid behov)

Utföra olika arbetsuppgifter inom bygg och renovering beroende på projekt

Kvalifikationer
Erfarenhet av golvläggning är meriterande

Erfarenhet av arbete inom bygg/renovering är också meriterande, men inget krav

Noggrann, ansvarstagande och van att arbeta både självständigt och i team

B-körkort är meriterande men inget krav

Anställningsform
Tillsvidareanställning (heltid eller deltid enligt överenskommelse).
Arbetsplats
Arbetet sker på olika platser beroende på projekt.

Så ansöker du
Skicka CV och en kort beskrivning av din erfarenhet samt vilka typer av arbetsmoment du kan utföra.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Info@novabyggab.com
0760609130

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@novabyggab.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
RIB & Renovering AB (org.nr 559525-5521)

Arbetsplats
Nova Bygg AB

Kontakt
Ali Azizi
info@novabyggab.com
0760609130

Jobbnummer
9663804

