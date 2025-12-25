Golvläggare/Bygg- och renoveringspersonal sökes tillsvidareanställning
Takmontörs- och golvläggarjobb / Malmö
2025-12-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Publiceringsdatum2025-12-25Om tjänsten
Vi söker nya medarbetare till vår verksamhet inom bygg och renovering, med särskilt stort behov inom golv. Hos oss får du en trygg anställning och varierande uppdrag på olika platser.Dina arbetsuppgifter
Golvläggning inom olika typer av golv, t.ex. parkett, plastmatta/våtrumsmatta, laminat m.m.
Förberedande arbeten (underlag, rivning, spackling och andra moment vid behov)
Utföra olika arbetsuppgifter inom bygg och renovering beroende på projektKvalifikationer
Erfarenhet av golvläggning är meriterande
Erfarenhet av arbete inom bygg/renovering är också meriterande, men inget krav
Noggrann, ansvarstagande och van att arbeta både självständigt och i team
B-körkort är meriterande men inget krav
Anställningsform
Tillsvidareanställning (heltid eller deltid enligt överenskommelse).
Arbetsplats
Arbetet sker på olika platser beroende på projekt.Så ansöker du
Skicka CV och en kort beskrivning av din erfarenhet samt vilka typer av arbetsmoment du kan utföra.Kontaktuppgifter för detta jobbInfo@novabyggab.com
0760609130 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@novabyggab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RIB & Renovering AB
(org.nr 559525-5521) Arbetsplats
Nova Bygg AB Kontakt
Ali Azizi info@novabyggab.com 0760609130 Jobbnummer
9663804