Golv & Färgsäljare Med Möjlighet Att Bli Platschef
MaterialMännen AB / Butikssäljarjobb / Nässjö Visa alla butikssäljarjobb i Nässjö
2026-03-12
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MaterialMännen AB i Nässjö
, Eksjö
, Vimmerby
, Linköping
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
XL Bygg MaterialMännen i Eksjö söker nu en säljare till vår butik. Vi erbjuder dig ett roligt och varierande arbete där du får träffa mycket människor, får stort utrymme till självständighet, egna initiativ och eget ansvar. Utifrån behov erbjuds du att delta i utbildningar, kurser och mässor inom ditt produktområde.
Vi samarbetar med kända och väletablerade leverantörer och har ett brett sortiment inom bygg, golv, färg och badrum m.m. Som säljare hjälper du våra kunder som består av både proffs och konsumenter och bistår med din kunskap och rådgivning om färg, golv, kakel, klinker m.fl materialval. Du sköter också påfyllnad av varor och ser till att våra produkter exponeras på bästa sätt.
Arbetstiderna utgår från butikens öppettider inkl. helgarbete varannan lördag. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med 6 månaders provanställning.
PROFIL
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning i butik, allra helst försäljning inom bygghandel, färghandel eller liknande, alternativt att du har likvärdig praktisk yrkeserfarenhet. Allmän god datorvana är ett krav, likaså att du kommunicerar väl på svenska både muntligt och skriftligt. Truckkort är ett plus men inget krav.
Som person är du social och trivs med att jobba i en säljande roll. Det är viktigt att du är prestigelös, samarbetsvillig och gärna hjälper till där det behövs.
Är du även intresserad av att jobba som ledare? Då vår tidigare platschef valt att gå vidare till annan tjänst finns nu möjlighet att utöver att arbeta som golv & färgsäljare också kunna utvecklas in i en platschefsroll. Du kommer i så fall att ansvara för att driva verksamheten framåt dels genom att själv möta kunder och gör egna affärer och dels genom att dagligen leda, motivera och utveckla dina medarbetare i butiken.
Vi ser att du kan arbeta strukturerat, är ansvarstagande och har en god förmåga att prioritera arbetsuppgifter. Du har en hög servicekänsla gentemot våra kunder, ser lösningar, har ett utpräglat affärstänk och nära till skratt. Som platschef blir du även del av Materialmännens ledningsgrupp.
OM OSS
MaterialMännen är ett komplett bygg- och möbelvaruhus. Vi finns i Vimmerby, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Eksjö och Tranås. Vi samarbetar med kända och väletablerade leverantörer och har ett brett sortiment inom golv, färg, kakel och klinker.
Vår målsättning är att vara "bäst på hus och hem". Våra ledstjärnor, som genomsyrar hela vår verksamhet är; säljande, kunniga, ansvarstagande, positiva och affärsmässiga. Hos oss prioriterar vi jämställdhet och har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering. Vi fokuserar på att skapa en säker och respektfull arbetsplats där alla kan bidra med sina erfarenheter och perspektiv.
Sista ansökningsdatum: 2025-03-31
Ange sökt tjänst i mailets ämnesrad. Ansök snarast, rekrytering sker löpande.
Skicka din ansökan till: ansokan@materialmannen.se
Frågor gällande tjänsten besvaras av tillförordnad platschef Pier Fransson, pier.fransson@materialmannen.se
alt HR-chef Sandra Pettersson, sandra.pettersson@materialmannen.se
Facklig företrädare för unionen är Inger Mjösberg, inger.mjosberg@materialmannen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: ansokan@materialmannen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Golv och färgsäljare Eksjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Materialmännen AB
(org.nr 556190-2510)
Kråkebergsvägen 2 (visa karta
)
575 96 EKSJÖ Jobbnummer
9792156