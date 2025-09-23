Godsmottagare till Norra Stockholm

Pokayoke AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-09-23


Publiceringsdatum
2025-09-23

Om tjänsten
Vi på Pokayoke söker nu en ny stjärna till vår kund i Spånga. Tjänsten är på heltid, måndag-fredag, med arbetstider 08:00-16:00.

Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta brett inom lagret, med tonvikt på godsmottagning. Det innebär att du tar emot inkommande leveranser, kontrollerar gods mot följesedlar, registrerar i system och säkerställer att varorna hamnar på rätt plats i lagret.

Utöver godsmottagning kommer du även att arbeta med plock och pack av kundorder, där du ser till att beställningarna blir kompletta och skickas iväg i tid. Truckkörning är en viktig del av arbetet, framför allt med skjutstativ och motviktstruck, vilket gör att du bidrar till ett smidigt och effektivt flöde på lagret.

Vad vi söker

Kvalifikationer
Truckkort A + B
Tidigare erfarenhet av godsmottagning
God erfarenhet av att köra skjutstativtruck och motviktstruck
Tidigare erfarenhet av arbete inom lager/logistik
Möjlighet att starta omgående

Vi ser att du som person är:
Noggrann, ansvarstagande och trivs i en fartfylld arbetsmiljö. Du har lätt för att samarbeta och vill bidra till ett bra flöde i lagret.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "932".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pokayoke AB (org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9522713

