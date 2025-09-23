Godsmottagare till Norra Stockholm
Om tjänsten
Vi på Pokayoke söker nu en ny stjärna till vår kund i Spånga. Tjänsten är på heltid, måndag-fredag, med arbetstider 08:00-16:00.Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta brett inom lagret, med tonvikt på godsmottagning. Det innebär att du tar emot inkommande leveranser, kontrollerar gods mot följesedlar, registrerar i system och säkerställer att varorna hamnar på rätt plats i lagret.
Utöver godsmottagning kommer du även att arbeta med plock och pack av kundorder, där du ser till att beställningarna blir kompletta och skickas iväg i tid. Truckkörning är en viktig del av arbetet, framför allt med skjutstativ och motviktstruck, vilket gör att du bidrar till ett smidigt och effektivt flöde på lagret.
Vad vi sökerKvalifikationer
Truckkort A + B
Tidigare erfarenhet av godsmottagning
God erfarenhet av att köra skjutstativtruck och motviktstruck
Tidigare erfarenhet av arbete inom lager/logistik
Möjlighet att starta omgående
Vi ser att du som person är:
Noggrann, ansvarstagande och trivs i en fartfylld arbetsmiljö. Du har lätt för att samarbeta och vill bidra till ett bra flöde i lagret. Ersättning
