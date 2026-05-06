Godslogistik Söker Rutinerad Budbilschaufför
2026-05-06
Vill du ha hela Stockholm som din arbetsplats? Godslogistik i Sverige AB söker chaufför på heltid med anställning omgående.
Vi söker: Dig som är RUTINERAD budbilschaufför.
Du är självgående, har god vana från budbilsbranschen samt kunskap om stor-Stockholms geografi och tempo. Du måste hålla goda kunskaper i svenska både i tal & skrift. God fysik är ett plus då lyft förekommer dagligen, såväl tunga som lätta och du är inte rädd för lite "skit under naglarna". Du är noggrann, har gärna ett öga för detaljer & håller tider samt vårdar ditt anförtrodda fordon väl. Ett plus är om du har sälj-egenskaper.
Vi erbjuder: Ett välformat glatt team som arbetskollegor på Stockholms vassaste budfirma. Fast månadslön. God kommunikation samt schemalagd arbetstid vardagar. De flesta av våra uppdrag är lokalt i stor-Stockholm men det förekommer även långväga.
Om vi efter första telefonintervju finner dig som potentiell kandidat för tjänsten, gör vi en kontroll belastningsregistret då vi har nolltolerans gällande kriminalitet. Därefter går vi vidare för ett personligt möte och intervju.
• ** Observera att det är ett krav att du är RUTINERAD förare med rätt behörigheter. *** Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: personal@godslogistik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Budbil2605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Godslogistik i Sverige AB
(org.nr 556778-8053) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dåntorpsvägen 33 Jobbnummer
9895711