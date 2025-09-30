Gods och transportmottagare till kund i Mariestad
2025-09-30
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Vi söker medarbetare till vår kunds terminal för inkommande och utgående gods!
Här arbetar du i en automatiserad terminal där du tar emot transportörer och hänvisar dom till rätt gods-bana, du är behjälplig vid frågor både i Svenska och i Engelska samt stöttar upp med den digitala processen vid avgång. Dialog och samarbete med kollegor är ytterst viktigt för att tillsammans skapa en struktur och bra flöde i processen. Arbetsuppgifterna kan också komma bli att ta hand om inkommande gods med truck.
Vi söker dig som trivs i en arbetsmiljö där det händer mycket, du är tillmötesgående, engagerad, nyfiken och vågar vara nytänkande. Du vill vara med och bygga upp ett bra och starkt arbetssätt.
Tjänsten är 2 skift och vi ser starkt positivt på truckkort samt körkort.
Vid frågor kring tjänsten: Rebecca.karlsson@konsultia.se
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se
