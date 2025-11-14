Go och glad kvinna på Tjörn söker assistent.
2025-11-14
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Hej
Jag är en go och glad kärring på över 70 år, så ni förstår ju att jag behöver lite hjälp.
Jag bor i en lägenhet på bottenplan som är anpassad utefter mina behov för att kunna klara mig själv så mycket som möjligt.
Efter en tids sjukdom, där jag varit helt sängbunden, så har jag med hjälp av mina fantastiska assistenter och en lift börjat komma upp i min rullstol.
Den är mitt största redskap, då jag själv kan köra den men även mina assistenter kan putta på mig ibland vid längre sträckor.
Vi brukar rulla ner till affären då och då, men även åka ut för att ta en fika i solen.
Mina assistenter finns vid min sida dygnet runt. Dom betyder mycket för mig både som sällskap och som stöd i vardagen eftersom jag har varit förlamad sedan -96 då jag fick en stroke.
Jag ser gärna att du är en glad och positiv person som inte har ont av cigarrett rök då jag röker inne.
Du behöver behärska svenska i tal och skrift då jag kommunicerar bäst på det sättet.
Under dagarna spelar jag mycket strategispel på min Ipad eller mobil.
Jag ser mycket på TV-serier och filmer.
Om tjänsten: Vi söker dig som kan arbeta ca 1-2 dagar/vecka mellan kl 19:00-08:00, (väntetid 23:30-08:00).
Körkort är inget krav då det finns bra bussförbindelser
God Assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9606214