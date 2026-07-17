Go och glad kvinna på Tjörn söker assistent.
God Assistans i Väst AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tjörn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tjörn
2026-07-17
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Väst AB i Tjörn
, Orust
, Göteborg
, Lerum
, Uddevalla
eller i hela Sverige
God Assistans erbjuder personlig assistans till kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta, hög kompetens och ett genuint engagemang för det vi gör. Med lång erfarenhet inom personlig assistans strävar vi alltid efter att förenkla vardagen för våra kunder och skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi tror på vikten av ett personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service – och vi arbetar varje dag för att leva upp till detta.
För våra medarbetare erbjuder vi:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling
Inför en intervju ber vi dig att styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp giltiga dokument, såsom svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Enligt lagen om registerkontroll behöver du även uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister (Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning) om du ska arbeta med minderårig. Du kan enkelt beställa detta digitalt via polisens hemsida.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.godassistans.se
Hej
Jag är en go och glad kärring på över 70 år, så ni förstår ju att jag behöver lite hjälp.
Jag bor i en lägenhet på bottenplan som är anpassad utefter mina behov för att kunna klara mig själv så mycket som möjligt.
Efter en tids sjukdom, där jag varit helt sängbunden, så har jag med hjälp av mina fantastiska assistenter och en lift börjat komma upp i min rullstol.
Den är mitt största redskap, då jag själv kan köra den men även mina assistenter kan putta på mig ibland vid längre sträckor.
Vi brukar rulla ner till affären då och då, men även åka ut för att ta en fika i solen.
Mina assistenter finns vid min sida dygnet runt. Dom betyder mycket för mig både som sällskap och som stöd i vardagen eftersom jag har varit förlamad sedan -96 då jag fick en stroke.
Jag ser gärna att du är en glad och positiv person som inte har ont av cigarrett rök då jag röker inne.
Du behöver behärska svenska i tal och skrift då jag kommunicerar bäst på det sättet.
Under dagarna spelar jag mycket strategispel på min Ipad eller mobil.
Jag ser mycket på TV-serier och filmer.
Om tjänsten: Vi söker dig som kan arbeta ca 1-2 dagar/vecka mellan kl 19:00-08:00, (väntetid 23:30-08:00).
Körkort är inget krav då det finns bra bussförbindelser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare God Assistans i Väst AB
(org.nr 559248-7499)
413 07 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Nina Riestola nina.riestola@godassistans.se 072-0507893 Jobbnummer
10005548