GM ansvarig/ Transportbilssäljare till Moberg Bil // Göteborg
Butikssäljarjobb / Göteborg
2025-10-20
Moberg Bil är inte bara Göteborgs största aktör inom försäljning av begagnade bilar - vi är också en av Sveriges topp 10 inom branschen. Och med en ny anläggning på gång trampar vi gasen i botten för att fördubbla försäljningen och sikta mot en miljard i omsättning! Nu söker vi, tillsammans med Oddwork, efter en GM ansvarig/ Transportbilssäljare som både älskar ett högt tempo och att göra affärer. Är du en tävlingsinriktad lagspelare som vill utmanas och växa? Då kan du vara den vi söker! Vad innebär rollen som GM ansvarig/ Transportbilssäljare? Moberg Bil är auktoriserad återförsäljare av GM där vi säljer nya pickuper från GMC, GMSV och Chevrolet som ett komplement till vårt begagnade utbud. Här blir du en nyckelperson i vårt dedikerade team som arbetar med försäljning av nya pickuper. Det här är mer än en klassisk transportbilssäljarroll, du blir en drivande kraft i att vidareutveckla och stärka vår GM-affär. Du driver säljprocessen från start till mål, från leadshantering, provkörning och inbytesvärdering till offert, beställning av tillbehör och leverans. Du arbetar proaktivt med att hitta nya kunder samt planerar och deltar i aktiviteter och events tillsammans med kollegor och marknadsteamet. Med ditt affärssinne och kundfokus bygger du långsiktiga relationer som ofta leder till fler affärer. För här vet vi: en nöjd GM-kund är sällan en engångsaffär, det är ofta början på något som växer över tid. Vi söker dig som... ...har fingertoppskänsla och vet precis hur man stänger en affär på bästa sätt. Du älskar att arbeta och trivs i ett högt tempo - ju mer det händer, desto mer kommer du till din rätt. Som tävlingsinriktad och driven brinner du för att överträffa dina egna mål och göra affärer, samtidigt som du bidrar till teamets gemensamma framgång.
Men du vet också att en affär inte tar slut bara för att nycklarna har överlämnats, den är ofta starten på något större. Du arbetar proaktivt med att bygga relationer, vårda kontakter efter köp och skapa den där känslan som gör att kunderna gärna återkommer. Har du dessutom en naturlig känsla för att skapa trygghet för kunderna och alltid fått höra att du har munlädret med dig? Då passar du perfekt in hos oss. Och ja, du har:
Körkort, ett krav hos oss
Har du tidigare erfarenhet av bilförsäljning från nybilsmärke där du dessutom varit ansvarig ser vi det som en stor merit
Du uttrycker dig obehindrat i svenska och engelska, både tal och skrift
Varför välja Moberg Bil? Hos oss får du chansen att ta plats i ett snabbväxande bolag som älskar att vinna tillsammans. Vår kultur är varm, hjärtlig och fylld med både driv och humor. Vi satsar på vår personal med möjlighet till både utveckling och utmaning - för vi vet att när du växer, växer vi också. START: Enligt överenskommelse PLATS: Göteborg OMFATTNING: Heltid LÖN: Grundlön + provision KONTAKT: Head of Recruitment Delivery, Ellinor Hellberg, ellinor@oddwork.se
START: Enligt överenskommelse PLATS: Göteborg OMFATTNING: Heltid LÖN: Grundlön + provision KONTAKT: Head of Recruitment Delivery, Ellinor Hellberg, ellinor@oddwork.se SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2025-10-22
