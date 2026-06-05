Gluntens Montessoriskola söker medarbetare
Gluntens Montessoriskola AB / Barnskötarjobb / Uppsala Visa alla barnskötarjobb i Uppsala
2026-06-05
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Vi söker en barnskötare på 100%, visstid
Vi söker en utbildad barnskötare till en av våra avdelningar på förskolan, 1-3 år. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i barngrupp. Är du utbildad i Montessoripedagogiken eller har arbetat med pedagogiken ser vi det som ett plus.
Du är trygg i din vuxenroll och har förmågan att möta varje barn individuellt. Vi värdesätter en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samtidigt som du är duktig på att bygga och bibehålla relationer med övriga barn, kollegor och föräldrar.
Du ska ha goda kunskaper i svenska. Både tal och skrift.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid under perioden 10 augusti till 31 december 2026. Vikariatet kan komma att förlängas.
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev, examensbevis och ditt CV.
Tillträde 10 augusti 2026
Månadslön enligt överenskommelse
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Välkommen med din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag 2026-06-14
Då urval och intervjuer sker löpande kan tjänsterna komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Gluntens Montessoriskola är en fristående skola i Uppsala. Vi har ca 85 medarbetare och ca 600 barn/elever (inklusive barn i förskolan). Barnen kan börja i förskolan som ettåringar och vara kvar i vår skola till och med årskurs 9. Vi har motiverade elever och engagerade föräldrar. Glunten är en arbetsplats med många engagerade, flexibla och kompetenta medarbetare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: ansokan@glunten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gluntens Montessoriskola AB
(org.nr 559265-9667)
Ekeby Bruk 10 A (visa karta
)
752 63 UPPSALA Kontakt
Förskolerektor
Malin Karlsson forskolerektor@glunten.se Jobbnummer
9950176