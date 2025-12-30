Global Product Manager - Golvvärme & Golvkylning
Om rollen
Purmo Group söker en Global Product Manager med ansvar för affärsområdet golvvärme, golvkylning och vattendistribution. I denna roll leder du utvecklingen av företagets globala produktportfölj inom ett område med stark tillväxt, innovation och tydlig koppling till energieffektivitet och hållbara inomhusklimat
Du rapporterar till Product Director Emitters & Built-in Products och har frekventa resor inom Europa som en naturlig del av rollen. Placeringsort är vid något av Purmo Groups kontor i Europa, med flexibilitet beroende på din bostadsort.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Som Global Product Manager (Golvvärme, Golvkylning och Vattendistribution) ansvarar du för att leda produktutvecklingen inom ditt affärsområde globalt. Du säkerställer att produktportföljen ligger i linje med företagets strategi, marknadsutveckling och kundernas behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Utveckla och förvalta den globala produktportföljen inom golvvärme, golvkylning och vattendistribution.
• Upprätta och följa upp produktutvecklingsplaner (roadmaps) och säkerställa att dessa stödjer företagets långsiktiga mål.
• Samla in och analysera marknadsdata, kundinsikter och tekniska trender i samarbete med marknads- och produktspecialister.
• Leda och driva nya produktutvecklingsprojekt (NPD) - från idé och affärscase till lansering.
• Samarbeta nära utvecklingsavdelningar, säljorganisationer och målmarknader för att säkerställa att projekt levereras i tid, inom budget och enligt specifikation.
• Säkerställa att produkterna uppfyller gällande certifieringar, EPD-data, PIM-data och andra regulatoriska krav.
• Följa upp produktlönsamhet och konkurrenskraft genom finansiella och tekniska analyser.
• Bidra till teknisk innovation och energibesparande lösningar inom ditt produktområdeKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskolexamen inom teknik, försäljning eller motsvarande erfarenhet.
• Minst 10 års erfarenhet av produktledning inom golvvärme, VVS, energi, bygg eller liknande tekniskt område.
• Erfarenhet av att arbeta med produktstrategi, roadmap och produktlivscykelhantering.
• Förståelse för både kommersiella och tekniska aspekter av produkter inom värme/kylsystem.
• Stark projektledningsförmåga och erfarenhet av att driva tvärfunktionella projekt i internationell miljö.
• God affärsförståelse och erfarenhet av samarbete med distributörer, grossister och installatörer.
• Flytande engelska i tal och skrift; fler språk är meriterande.
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du är affärsmässig, operativ och förändringsbenägen, med förmåga att kombinera strategiskt tänkande med praktiskt genomförande. Du är strukturerad och analytisk, men också ödmjuk, handlingskraftig och resultatorienterad.
Du trivs i en internationell miljö där du samarbetar med människor i olika funktioner och kulturer, och du drivs av att utveckla produkter som gör verklig skillnad för både kunder och klimat.
Om Purmo
Purmo är en ledande leverantör av hållbara lösningar för ett bättre inomhusklimat. Våra värmesystem och kylsystem är utformade för att erbjuda de högsta nivåerna av inomhuskomfort och effektivitet.
Comfort delivered är vårt löfte till våra kunder. För att hjälpa alla att uppnå en hållbar inomhuskomfort är vi dedikerade till att leverera ledande lösningar och tjänster för ett bättre inomhusklimat.
Vi strävar ständigt efter innovativa lösningar för ett bättre inomhusklimat både med tanke på komfort och energieffektivitet. Purmos lösningar är utformade för att bidra till ett bättre välbefinnande och samtidigt minska trycket på planetens resurser. Läs mer på https://www.purmo.com/sv-se
Erbjudande
Hos Purmo Group får du möjlighet att arbeta i en internationell och innovativ miljö där teknik, hållbarhet och affärsutveckling möts. Du får ett globalt ansvar inom ett område som är centralt för framtidens energieffektiva lösningar - golvvärme och golvkylning.
Vi erbjuder en strategiskt viktig roll där du får påverka produktutveckling och kommersiell framgång globalt, i nära samarbete med kollegor över hela Europa. Här får du arbeta i en organisation som värdesätter initiativkraft, samarbete och personlig utveckling.
Du blir en del av ett företag med stark kultur, stabil grund och tydlig framtidsvision, där hållbarhet och innovation går hand i hand med affärsmässig framgång.Så ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20.
