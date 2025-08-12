Global HR Business Partner till kund i Stockholm
2025-08-12
Om uppdraget och dig vi söker
Global HR Business Partner - konsultuppdrag med möjlighet till anställning
Vi söker nu en erfaren och självgående Global HR Business Partner till vår kund, ett internationellt bolag med kontor i centrala Stockholm. I denna roll kommer du att ha en viktig nyckelfunktion där du både arbetar nära VD och ledningsgruppen i Sverige, samt är en aktiv del av ett globalt HR-team inom EMEA-regionen. Uppdraget passar dig som är trygg i att arbeta i en komplex, internationell matrisorganisation där all kommunikation och dokumentation sker på engelska.
Start: Omgående Omfattning: Heltid Uppdragslängd: 4-6 månader, med möjlighet till anställning hos vår kund Plats: Centrala Stockholm Arbetssätt: Hybrid, 3 dagar/vecka på kontoret
Exempel på arbetsuppgifter:
Strategiskt och operativt HR-stöd till VD och ledningsgruppen i Sverige
Driva och utveckla HR-processer i en global, teknikorienterad miljö
Stötta i förändringsarbete och organisationsutveckling
Implementera nya arbetssätt i linje med den globala HR-modellen
Samarbeta med globala stakeholders och stötta chefer både lokalt och internationellt
Driva och hantera individuella förhandlingar gällande anställningsvillkor, omställningar och avslut - i linje med bolagets policy och gällande arbetsrätt
Arbeta datadrivet med HR-analys och rapportering
Säkerställa att globala HR-initiativ implementeras lokalt med hög kvalitet
Strategisk och operativ HR konsultation inom hela HR området
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som HR Business Partner eller liknande roll i internationell kontext
Har arbetat i matrisorganisationer
Är trygg, initiativtagande och trivs i miljöer med förändring och högt tempo
Har mycket goda kunskaper i svensk arbetsrätt
Har stor vana av att stötta chefer i både strategiska och operativa HR-frågor
Är van vid att driva förändringsarbete och implementera nya processer och arbetssätt
Är systemkunnig och har erfarenhet av flera olika HR-system, gärna Workday
Kommunicerar obehindrat på engelska och svenska i både tal och skrift
Vi startar urvalet omgående så sök gärna redan idag!
Om att vara konsult hos People Experience
Högt som lågt och ibland tvära kast tillhör vardagen som konsult - men ruskigt roligt, varierande och lärorikt är det. Som konsult via People Experience välkomnas du med öppna armar in i vår PX-familj med konsultfrukostar, check-ins och bollplank för att du ska känna samhörighet och utbyte, men alltid med fin balans - för att inte göra anspråk på för stor del av din tid. Formen för ditt konsultuppdrag (dvs om du blir underkonsult eller anställd hos PX för det specifika uppdraget) bestämmer du själv!
Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya potentiella People, Payroll & Finance Consultants och utökar dagligen vårt nätverk med förtroendeingivande, prestigelösa och flexibla Professionals med både integritet, ödmjukhet och ett starkt ledarskap. I vårt nätverk finns expertis inom hela området och på alla nivåer. Generalister som specialister, seniora som juniora - och det är precis det som gör det hela så givande.
På People Experience kommer vi alltid göra det lilla extra för att se till att du får en positiv upplevelse i mötet med oss - oavsett om du är kund, konsult, medarbetare eller kandidat. Välkommen att skapa denna upplevelse tillsammans med oss!
Om din ansökan
Vi behandlar alla kandidater lika, var vänlig ansök via annonsen om du är intresserad - all kontakt sker genom vårt rekryteringssystem! Detta för att skapa en fin kandidatupplevelse för samtliga kandidater, samtidigt som vi säkrar en rättvis process för alla!
Vi vill bidra till att alla känner sig likvärdiga på arbetsmarknaden. Vi vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund att ansöka!
Vi behandlar din personliga information i enlighet med GDPR. Om du önskar att vi raderar din information gör du det enklast genom att begära det via vår karriärsida "Connect". Har du frågor, kontakta vår systemansvariga Lina Roxenback på lina.roxenback@peopleexperience.se
People Experience är en personlig, innovativ och högst engagerad boutiquebyrå med enorm passion för att hjälpa kunder, konsulter och kandidater att nå tillväxt och framgång genom rätt matchning inom det område där vår erfarenhet och passion är som störst: People, Payroll & Finance. Med visionen att bli Sveriges ledande boutiqebyrå för People, Payroll & Finance Professionals, är vi 100 % specialiserade på målgruppen i vår rekrytering och konsulttillsättning.
