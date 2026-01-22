Glassigt utmanande sommarjobb med stor chans till fortsättning
2026-01-22
Jobba hos oss på Fiket i Färnebo -sommaren 2026!
Vi letar efter fler stjärnor till Fiket i Färnebo
Vill du ha ett sommarjobb där det är fullt ös, mycket skratt, härliga kollegor och där du faktiskt gör skillnad för varje gäst? Då kanske det är dig vi söker!
Hos oss handlar jobbet om mer än att servera - det handlar om känsla, service och kvalitet i varje detalj.
Vi söker:
1. Ungdomar (perfekt som extrajobb)
Vill du ha ett roligt första (eller andra) jobb där dagarna går fort?
Du kommer att:
Diska och hålla ordning bakom kulisserna
Gå ut med mat till gäster
Vara med där det händer under service
Du behöver ingen erfarenhet - det viktigaste är att du är glad, pålitlig och gillar att röra på dig.
2. Kassapersonal / gelatoslevare
Gillar du människor, tempo och att göra någons dag lite bättre?
Du kommer att:
Stå i kassan och möta gäster
Sleva och servera vår gelato
Ta beställningar och sprida bra energi
Här söker vi dig som har någon form av erfarenhet av service eller café, är trygg i kundkontakt och kan hålla koll på flera saker samtidigt, även när tempot är högt.
Du älskar service, har öga för detaljer och strävar alltid efter att ge det lilla extra.
Meriterande är om du har erfarenhet som barista eller annat inom café/servering.
3. Medarbetare med köksvana/bagerivana
Vill du ta nästa steg och vara med och forma din roll?
Du kommer att:
Hjälpa till i köket
Göra förberedelser och enklare matlagning/bakning
Hoppa in i kassan när det behövs
För den här rollen behöver du ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från café eller kök. Samtidigt finns det stor möjlighet att utvecklas hos oss och anpassa rollen efter dina personliga styrkor, intressen och preferenser.
Du jobbar rent, strukturerat och organiserat, är självständig, flexibel och trygg när tempot är högt, och tycker om att ta ansvar och bidra till helheten.
Vem är du?
Du:
Är social, framåt och ansvarstagande
Har ett genuint intresse för fika, gelato, kaffe och service
Trivs när det är mycket folk, rörelse och tempo
Orkar hålla humöret uppe och leendet på plats även när det är fullt ös
Bidrar till teamkänslan och den goda stämningen, oavsett roll
Sommaren hos oss betyder högt tryck, många gäster och massor av energi - och vi älskar det!
Om tjänsterna
De aktuella tjänsterna ligger på mellan 50-100 %.
Arbetet är förlagt dagtid, både vardagar och helger.
För rätt person finns det möjlighet att börja tidigare än sommaren 2026, och även chans att fortsätta hos oss efter sommaren, om man vill.
Om oss
Fiket i Färnebo är ett levande café mitt i bygden, fyllt av människor som bryr sig på riktigt. Vi är ett gäng som älskar kvalitet, riktigt bra kaffe och gelato på äkta smaker - och som brinner för att skapa upplevelser som är värda en egen resa.
Vi jobbar aktivt med måltidsturism och vill att både fikat, maten och drycken ska vara en destination i sig. Men lika viktigt för oss är känslan hos oss - bemötandet, stämningen och helhetsupplevelsen ska vara minst lika minnesvärd som smakerna.
Vi är stolta över vårt hantverk och strävar alltid efter att bli lite bättre. Hos oss jobbar vi tätt tillsammans, hjälps åt i alla roller och har kul även när tempot är högt.
Vi är en helt rökfri arbetsplats.
Lön enligt hotell & restaurangs kollektivavtal
Ansökan
Låter det här som något för dig och du kan jobba hela sommaren?
Skicka några rader om dig själv, vilken roll du söker och bifoga CV till: jobb@fiketifarnebo.se
Vi ser fram emot att höra från dig - och kanske välkomna dig till vårt team sommaren 2026! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Endast via mejl
E-post: jobb@fiketifarnebo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nämn vilken tjänst du söker". Arbetsgivare Fiket i Färnebo AB
(org.nr 559076-0558)
Salbohedsvägen 6 (visa karta
)
733 60 VÄSTERFÄRNEBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Emma Andersson jobb@fiketifarnebo.se 0224740070 Jobbnummer
9700085