Glassigaste jobbet som C- korts Chaufför av frysta varor för
GB Grossisten Jönköping AB / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2026-02-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GB Grossisten Jönköping AB i Linköping
, Hjo
, Tibro
, Töreboda
, Skövde
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vem är du?
Du är utåtriktad med en utvecklad förmåga att knyta och odla kontakter och trivs med att ge bästa service till våra kunder och kollegor. Du hanterar svenska väl, i både tal och skrift. Du är positiv, noggrann, målmedveten, uthållig och kommunikativ.
En framgångsrik kandidat för denna tjänst har ett genuint intresse för kund och konsument, samt en god förståelse för service.
C-kort samt YKB är ett krav. BE är meriterande
Vad får du?
Du får jobba med några av Sveriges starkaste varumärken inom snabbrörliga konsumtionsprodukter, samt bli en del i ett trevligt och säljande team.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Utkörning och uppackning av varor till kunder med lastbil eller liten bil. Tjänsten är en säsongsanställning.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så du är välkommen med din ansökan snarast.
Ansökan skickas till micael.edh@varsego.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: micael.edh@varsego.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C-korts Chaufför Linköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GB Grossisten Jönköping AB
(org.nr 556687-0555)
Jägarvallsvägen 10 (visa karta
)
584 22 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Distributionsansvarig
Micael Edh micael.edh@varsego.se 0705560375 Jobbnummer
9746635