Glassigaste jobbet som BE- korts Chaufför av frysta varor för

GB Grossisten Jönköping AB / Fordonsförarjobb / Linköping
2026-02-17


Om jobbet
Vem är du?
Du är utåtriktad med en utvecklad förmåga att knyta och odla kontakter och trivs med att ge bästa service till våra kunder och kollegor. Du hanterar svenska väl, i både tal och skrift. Du är positiv, noggrann, målmedveten, uthållig och kommunikativ.

En framgångsrik kandidat för denna tjänst har ett genuint intresse för kund och konsument, samt en god förståelse för service.

BE-kort är ett krav.

Vad får du?
Du får jobba med några av Sveriges starkaste varumärken inom snabbrörliga konsumtionsprodukter, samt bli en del i ett trevligt och säljande team.

Dina arbetsuppgifter
Utkörning och uppackning av varor till kunder med lastbil eller liten bil. Tjänsten är en säsongsanställning.

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så du är välkommen med din ansökan snarast.
Ansökan skickas till micael.edh@varsego.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BE-korts Chaufför Linköping".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
GB Grossisten Jönköping AB (org.nr 556687-0555)
Jägarvallsvägen 10 (visa karta)
584 22  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Johan Netz
johan.netz@varsego.se

Jobbnummer
9746598

