Glassbarsmedarbetare till First Camp Ekerum - Öland

First Camp Sverige AB / Servitörsjobb / Borgholm Visa alla servitörsjobb i Borgholm
2026-03-18
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos First Camp Sverige AB i Borgholm
, Mönsterås
, Kalmar
, Oskarshamn
, Torsås
eller i hela Sverige
Glassbarsmedarbetare till First Camp Ekerum
Älskar du glass lika mycket som vi gör? Vi söker efter riktiga glassentusiaster till vår Glassbar, som kan trolla fram ett leende på varje gästs ansikte. Vi tror på att en mage full av glass är receptet för ett superglatt hjärta! För oss är det inte bara en kul grej, det är som att få ett stort leende serverat i varje strut.
Vilka är First Camp?
Vårt mål är att bli världens ledande campingkedja, och våra medarbetare i Glassbaren spelar en viktig roll i att skapa den där speciella semesterkänslan. Med ditt engagemang, din servicekänsla och din förmåga att få gäster att le blir du en värdefull del av deras bästa sommarminnen.
Vad innebär rollen?
Som glassbarsmedarbetare arbetar du i hjärtat av vår Glassbar - med både havet och äventyrsgolfen som närmaste grannar. Här möter du gäster mitt i sommarens semesterkänsla och hjälper till att skapa minnen som smakar riktigt gott! . Du gör och serverar glass till både stora och små gäster - och tar hand om vår lilla butik i anslutning till glassbaren där du fyller på varor, håller snyggt och hjälper gäster med sina köp.
Du ansvarar också för vår mysiga uteservering där gästerna njuter av sina godsaker i solen. Dessutom kommer du hjälpa till med uthyrning av trampbilar och trampbåtar - perfekt för gäster som vill ha lite extra kul under sin vistelse!
Självklart ingår även arbetsuppgifter som disk, städ och att hålla området rent och välkomnande. Tillsammans ser vi till att varje gäst får en toppenupplevelse!
Utöver dina uppgifter i Glassbaren är det viktigt att du kan vara flexibel och hjälpa till där det behövs. Vi är ett team som alltid sätter gästen först, och om något oväntat händer så löser vi det tillsammans. Hos oss är ingen arbetsdag den andra lik - och det är just det som gör jobbet så kul!
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill ta ansvar och som trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet - vi ser till att du får en bra introduktion och lär dig allt du behöver kunna. Det viktigaste är att du har en positiv inställning, tycker om att möta människor och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Arbetet kan stundtals vara intensivt, och därför är det viktigt att du kan hålla fokus när tempot ökar och snabbt anpassa dig om något ändras. Du gillar ordning och tydliga rutiner, eftersom det hjälper oss att jobba smidigt och ge gästerna den bästa möjliga upplevelsen.
För att kunna kommunicera med både gäster och kollegor behöver du behärska svenska och engelska.
Hos oss får du ta ansvar, växa i rollen och vara en del av ett team där vi hjälper och stöttar varandra - varje dag.
Vad erbjuder vi?
På First Camp har många börjat i din position och sedan klättrat inom företaget. Du kommer att få möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från hela världen. Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten.
Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid
Vi söker medarbetare till sommarsäsongen med varierande omfattning (20-40 h/vecka). Arbetstiderna kan inkludera tidiga morgnar, kvällar och helger i enlighet med hotell- och restaurangfackets kollektivavtal.Så ansöker du
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil. För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer du få genomföra ett kortare rekryteringstest som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://careers.firstcamp.se
Ekerumsvägen 31 (visa karta
)
387 92 BORGHOLM Arbetsplats
First Camp
9804382