Glassbarsansvarig - för dig som vill leda, utvecklas och leverera resultat
2026-02-23
Glassbarsansvarig till First Camp Ekerum
Till First Camp Ekerum
Är du en ung ledare som redan har testat att ta ansvar - och nu vill ta nästa steg? Vill du ha ett sommaruppdrag där du får leda ett team, driva försäljning och utveckla ditt ledarskap på riktigt?
Vi söker en Glassbarsansvarig med tidigare erfarenhet av ledarskap som vill kombinera operativt arbete med ansvar för människor och resultat.
Vilka är First Camp?
Vårt mål är att bli världens ledande campingkedja, och våra medarbetare i Glassbaren spelar en viktig roll i att skapa den där speciella semesterkänslan. Med ditt engagemang, din servicekänsla och din förmåga att få gäster att le blir du en värdefull del av deras bästa sommarminnen.
Vad innebär rollen?
Som Glassbarsansvarig driver du glassbaren framåt med både hjärta och struktur. Du leder det dagliga arbetet, coachar teamet och säkerställer att alla vet vad som förväntas. Du planerar bemanning, introducerar nya medarbetare och följer upp att rutiner och arbetssätt fungerar.
Du arbetar aktivt med försäljning och gästnöjdhet och följer upp viktiga nyckeltal. Du ansvarar för inköp, lager, sortiment och exponering samt ser till att kvalitet, hygien och ordning håller hög standard.
Rollen är operativ - du arbetar själv i verksamheten och leder genom närvaro. Du är en tydlig förebild och skapar energi, struktur och trygghet i teamet.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av ledarskap, exempelvis som teamledare, arbetsledare eller ansvarig inom service, butik eller restaurang
Är trygg i att fatta beslut och ge feedback
Motiveras av att arbeta mot mål och leverera resultat
Har ett starkt servicefokus
Vill utvecklas vidare inom ledarskap och drift
Behärskar svenska och engelska
Det här är en roll för dig som redan har lett andra och vill fortsätta växa i ditt ledarskap.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du ett utvecklande ledaruppdrag i en miljö med högt tempo och stort engagemang. Du får möjlighet att arbeta med bemanning, försäljningsdrivande arbete, uppföljning av resultat och operativ drift.
Du blir en del av ett team där vi stöttar varandra och där utveckling uppmuntras. Rollen ger dig värdefull erfarenhet inom både ledarskap och affärsmässighet. Och ja - jobbet innehåller mycket glass. Väldigt mycket glass.
Personalboende finns på campingen.
Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten.
Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid
Vi söker en medarbetare till sommarsäsongen med varierande omfattning (20-40 h/vecka). Arbetstiderna kan inkludera tidiga morgnar, kvällar och helger i enlighet med hotell- och restaurangfackets kollektivavtal.
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil. För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer du få genomföra ett kortare rekryteringstest som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning.
Känner du att detta är nästa steg i din ledarresa? Välkommen med din ansökan.
