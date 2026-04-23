Glassbarista - sommarjobb i centrala Falun
Glaza Café AB / Butikssäljarjobb / Falun
2026-04-23
Vi söker 5 stycken glassbaristor till Glaza Café för sommarsäsongen 2026.
Caféet är ett popup-café i modern design, beläget vid vattnet i centrala Falun. Verksamheten är öppen under sommaren och innebär ett arbete i högt tempo under perioder, i en social och trivsam miljö.
Om jobbet
Som glassbarista arbetar du i team med att sköta den dagliga driften av caféet.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Servera glass, kaffe och enklare mat
Ta betalt och hantera beställningar
Ge bra service till kunder
Städa och hålla rent, fylla på varor
Du ser vad som behöver göras, tar ansvar och bidrar
Vi söker dig som:
Är social och serviceinriktad
Har energi och kan arbeta i tempo
Tar ansvar och arbetar självständigt
Är flexibel och kan arbeta vid behov
Erfarenhet från service är meriterande, men inget krav.
Arbetstid och anställning
Sommarjobb (säsong) med möjlighet till arbete både före, under och efter sommaren (dag, eftermiddag, helg)
Anställningens omfattning bestäms enligt överenskommelse och kan vara både heltid, deltid eller extra vid behov.
Ansökan skickas till: info@glaza.se
Märk ansökan med: "Glassbarista"
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: info@glaza.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glaza Café AB
