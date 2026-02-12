Glassäljare hos Hemglass i Bollnäs
2026-02-12
Hemglass - att köpa glass hos oss ska vara en upplevelse.
Vi och våra kunder vill att du:
- Ansvarar för din Hemglassbil
- Kör säkert
- Håller tiden
- Har en bil välfylld med glass
- Ger glassig service med glatt humör, vänlighet och engagemang
- Står i centrum och vägleder köpet
Då kanske du tänker: ska jag vara en säljare, eller ska jag köra en glassbil? Både och säger vi, vi vill ju att du ska vara en upplevelsesäljare.
Ja du ska kunna köra bil, lasta glass och hålla tider, men framför allt handlar det om att Kajsa 4 år, Erik 82 år och alla däremellan strålar av glädje när Hemglassbilen kommer.
Vi brukar kalla det att vara en glädjespridare.
Hos oss jobbar du eftermiddagar, kvällar och helger. B- körkort är ett krav.
Du skapar en upplevelse för dina kunder, framförallt för mindre barn, men även för föräldrar och äldre. En viktig del i jobbet är att både kunna göra sig förstådd och att förstå. God svenska är därför vårt andra krav.
17 år inom servicebranschen eller pluggar på kommunens kulturskola - spelar INGEN roll det viktigaste är att du gillar dina kunder, service och försäljning. Centralt för oss är att du är glad, vänlig och engagerad.
När du jobbar hos oss kommer du lära dig vad det innebär att i praktiken driva en egen butik på hjul. En möjlighet där du visar upp din förmåga till initiativ, eget ansvar och social kompetens.
Passar det här in på dig säger vi kör bara kör ( i dubbel bemärkelse ).
Vill du ha kul på jobbet? Då är Hemglass platsen för dig. Vi jobbar med att leverera glädje till hela landet och vi har roligt medan vi gör det.
Hemglass är ett av Sveriges mest igenkända varumärken. Många har en alldeles egen relation till glassbilen och dess välkända melodi. Vill du själv vara en del av detta, ha kul på jobbet och tillsammans med oss göra människor glada? Vilken tur, för då verkar det som du har kommit rätt.
Att vara glassäljare på Hemglass är något alldeles speciellt. När melodin ljuder och du rullar in i ett kvarter möts du av Sveriges alla glassälskare. Med Hemglassbilen som din butik är du efterlängtad av både gammal som ung. Vi brukar säga att det är Sveriges mest uppskattade jobb! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemglass i Sverige AB
(org.nr 556955-4693), https://hemglass.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9738941