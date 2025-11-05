Glasbergsskolan söker lärare i ma/no/tk i årskurs 6
2025-11-05
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Glasbergsskolan är en skola med cirka 300 elever från åldrarna förskoleklass till årskurs 6. Till skolan söker vi nu en engagerad och kreativ lärare i svenska, matematik, engelska och idrott i mellanstadiet.
Under vårt motto Hela barnet - hela dagen arbetar vi med barnet och lärande i fokus.
Här finns tre arbetslag som arbetar med eleverna i F-3, 4-6 och på fritidshemmet. Skolan är modern med spännande arkitektur där stora glaspartier dominerar byggnaden vilket innebär ljusa och vackra lokaler. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en arbetsplats som har fokus på kreativa lärmiljöer, lek, aktivt arbete med värdegrundsfrågor och ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Närheten till skolskogen och Gunnebo slott gör att verksamheten med fördel kan förläggas ute under skoldagen.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Det är du som lärare som är med och lägger grunden för ett livslångt lärande. Att vara professionell på Glasbergsskolan innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Vi vill att skolan präglas av tydligt fokus att alla barn, utifrån sina förutsättningar, skall få en grund att stå på för att lyckas i sin fortsatta skolgång. Ett inkluderande synsätt på pedagogiskt arbete genomsyrar vår verksamhet. Här finns erfarna och duktiga pedagoger och vi uppmuntrar kollegialt lärande. Du kommer tillsammans med dina kollegor planera, utveckla och genomföra undervisningen i ma/no/tk. Skolan är väl utrustad med digitala verktyg och vi jobbar aktivt med digitalisering. Kulturen på Glasbergsskolan präglas av ett positivt bemötande, delarkultur och nytänkande anställda med framåtanda. Vi är en mycket driven personalgrupp som ser möjligheter framför hinder.Kvalifikationer
Meriterande är: * Lärarlegitimation som ger behörighet att undervisa i matematik, no, teknik i årskurs 6. * Erfarenhet av arbete som lärare.
Vi söker dig som är trygg och tydlig i din roll. Du är strukturerad med ett positivt förhållningssätt och du har lätt för att anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov. Du är kreativ och kommer gärna med nya idéer om hur vi kan arbeta. Du har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor.
I din roll som lärare i årskurserna 6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr 22) och övriga styrdokument.
Du kan: Omsätta läroplanens övergripande mål och kursplanernas kunskapsmål till en varierad och inspirerande undervisning för eleverna. Analysera, dokumentera, bedöma och utvärdera elevers kunskapsutveckling och på så sätt ge eleven bästa möjliga förutsättningar i sitt lärande för att nå sina mål. Välja alternativa, anpassade och kompletterande pedagogiska strategier utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
