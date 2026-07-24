Glada lagerarbetare sökes till lager i Viared, heltid
Pokayoke AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vi söker nu en målmedveten och serviceorienterad lagerarbetare till vår kund Kid/Hemtex i Viared. Har du truckkort och trivs med varierade arbetsuppgifter kan detta vara rollen för dig.
Tjänsten är på heltid med arbetstider förlagda till dag- eller kvällspass med omgående start.
Arbetstider enligt följande:
Måndag–fredag kl. 06:30–15:15
Måndag–torsdag kl. 15:15–23:45 samt söndag kl. 17:00–23:30
Urval och intervjuer sker kontinuerligt, så skicka in din ansökan redan idag.Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för orderplock och hantering av varor till både butik och e-handel. Plockarbetet utförs antingen i ett Autostore-system, där hög noggrannhet och ett effektivt arbetssätt är avgörande, eller med truck, vilket kräver god fysisk uthållighet.
Arbetet är omväxlande och arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag. Därför är det viktigt att du är flexibel, har lätt för att anpassa dig till nya situationer och snabbt kan sätta dig in i olika arbetsmoment.
Vad vi söker
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta strukturerat. Du har ett starkt kvalitetsfokus och ser till att dina arbetsuppgifter utförs på ett effektivt och korrekt sätt. Eftersom arbetet innebär att följa instruktioner och samarbeta med kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av lagerarbete och orderplock är meriterande, men det viktigaste för oss är din inställning och vilja att lära. Du är positiv, engagerad och tar ansvar för ditt arbete. Du uppskattar ett varierande arbete och har lätt för att anpassa dig till nya arbetsuppgifter och rutiner.
Vi söker dig som har:
• Truckkort.
• Ett lösningsorienterat arbetssätt och förmåga att ta egna initiativ.
• Engagemang och driv i ditt dagliga arbete.
• Ett målinriktat förhållningssätt.
• Ett noggrant arbetssätt med känsla för detaljer.
• God samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av lager- och logistikarbete.
• Erfarenhet av automatiserade lager- eller logistiksystem.
• Vana av att köra skjutstativtruck.
Låter detta som en tjänst för dig? Då ser vi fram emot att ta emot din ansökan!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Stormgatan 3 (visa karta
)
504 64 BORÅS Kontakt
Binak Gashi bg@pokayoke.se +46 72 997 91 27 Jobbnummer
10011277