Glad transtjej i Uppsala söker personliga assistenter
Glaucus Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-08-05
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Glaucus Assistans – det kloka valet – är det familjära bolaget med hög kompetens och lång erfarenhet. Vi erbjuder personlig assistans med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett äkta engagemang för både kunder och medarbetare. Läs gärna mer om oss på www.glaucusassistans.se.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får vara en viktig del i min vardag?
Jag är en glad transtjej på 37 år boende i centrala Uppsala som nu söker nya assistenter till mitt gäng. Jag föddes med en cp-skada och om du skulle se mig skulle du se att jag är rullstolsburen. Om du börjar jobba hos mig kommer du att få följa mig i min vardag och hänga med på alla mina äventyr. Jag är påhittig och älskar att gå på teater och spendera tid ute i skärgården. Som min personliga assistent kommer du också behöva hjälpa mig med allt som ingår i vardagen, så som personlig omvårdnad, diverse hushållssysslor och stretching. För mig är det väldigt viktigt att du inte ser dig själv som en vårdare av mig.
Arbetstid
Dygnspass (24 timmar) - du börjar kl. 10:00 och slutar 10.00 dagen därpå.
Väntetid "sovande jour" - mellan kl. 23:00-02:00 och 03:00-07:00.
Timvikarier sökes.
Jag söker dig som
Ser mig för den jag är och att jag är en helt vanlig människa.
Personkemi är helt avgörande för mig och att du och jag verkligen förstår varandra.
Har smittsam energi med driv och social förmåga.
Jag vill gärna ha en assistent som tillsammans med mig tar en gofika och där vi kan dela ett trevligt samtal. Men som också förstår och respekterar att jag, precis som alla andra, behöver stunder för mig själv där jag får fokusera på mig själv samt mina egna intressen som bland annat är skrivande.
Ett plus är om vi delar samma intressen, men det är absolut inget krav.
Krav för tjänsten är flytande svenska i tal och skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
Via e-post
E-post: c.assistans@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Uppsala-25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Glaucus Assistans AB
(org.nr 559122-9447), http://www.glaucusassistans.se
Verkmästargatan 19 (visa karta
)
754 37 UPPSALA Kontakt
Carolina Ahlgren c.assistans@gmail.com Jobbnummer
10023227