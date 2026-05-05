Glad tonårstjej i Borlänge söker personliga assistenter!
2026-05-05
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Kunden är en glad 19-årig kvinna boendes i Borlänge. Hon behöver nu två nya assistenter till sitt team att få uppleva nya äventyr och aktiviteter med. Kunden har en intellektuell funktionsnedsättning samt viss nedsatthet i muskelstyrka. Kundens intressen innefattar matlagning, smink, umgänge med vänner och att spela spel.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
För tjänsten krävs det att du har:
tidigare erfarenhet av liknande arbete
har goda kunskaper i svenska
har B-körkort
För tjänsten är det meriterande om du:
har utbildning inom vård och omsorg, t.ex. undersköterska, sjuksköterska
har tidigare erfarenhet av sondmatning
har tidigare erfarenhet av att arbeta med förflyttningar
har tidigare erfarenhet av intellektuella funktionsnedsättningar eller ADHD
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på 80-100 %. För detta uppdrag söker vi två personer. Arbetstiderna är varierande och förekommer under dygnets alla timmar och är uppdelade på 12h pass med aktiv tid nattetid. Helgarbete förekommer.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde för tjänsterna är 1 juni 2026.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll - så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Elna Hemlin elna.hemlin@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
