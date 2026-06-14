Glad, positiv & lyhörd personlig assistent till kvinna i Lomma!
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lomma Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lomma
2026-06-14
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Jobb i Lomma för dig som gillar ordning, struktur & praktiskt ansvarVi söker en självständig och ordningsam personlig assistent till en kvinna i 50-årsåldern som lever med MS och bor i Lomma. Tjänsten är på deltid och passar dig som har god förmåga att skapa struktur, ta ansvar och genomföra praktiska uppgifter på ett effektivt och noggrant sätt. Det är enkelt att ta sig till arbetsplatsen med goda kommunikationer, och körkort krävs inte.Arbetsuppgifter:Du hjälper till i vardagen både i hemmet och vid aktiviteter. Exempel på arbetsuppgifter:
Hushållsarbete och att hålla ordning i hemmet
Praktiska uppgifter i kök och matlagning (ren och hälsosam mat, juice m.m.)
Stöd vid personlig hygien och styling
Promenader och aktiviteter utomhus
Stöd i sociala sammanhang
Rollen passar dig som arbetar effektivt, ser vad som behöver göras och tar egna initiativ när det behövs.Vi söker dig som:– Har mycket god svenska i tal och skrift– Är noggrann, ansvarstagande och självständig– Arbetar strukturerat och bidrar till ordning i hemmet– Har lätt för att följa rutiner och genomföra instruktioner– Är lugn, stabil och pålitlig– Är praktisk, handlingskraftig och trivs med att få saker ordentligt gjordaErfarenhet är meriterande, men din arbetsstil och inställning är avgörande.Arbetstid:Deltid enligt överenskommelse, dag/kväll/helg.Kvinnlig sökande enligt uppdragsgivarens önskemål.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-79215". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
Storforsplan 36 (visa karta
)
123 47 FARSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil assistans Jobbnummer
9962668