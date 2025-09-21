Glad, positiv & lyhörd personlig assistent till kvinna i Lomma!
2025-09-21
Kvinnan du ska assistera är i 50-års åldern och lever med MS. Hon bor i Lomma och har bra kommunikationsmöjligheter nära till hands, vilket gör det smidigt för dig att ta dig till och från jobbet även utan körkort!
Arbetet kommer att vara på deltid.
•
Hjälp med stöd i vardagen, hemma och vid aktiviteter. Såsom tex hjälp med personlig hygien & styling, hushållsnära arbete i hem & trädgård samt stöd vid sociala sammankomster av skilda slag.
•
Uppdragsgivaren använder rullstol och elmoppe älskar att vara ute i naturen och röra på sig, så se framemot promenader och vistelse utomhus.
•
Hjälp vid matlagning. Uppdragsgivaren lever hälsosamt och gör bla sin egen juice och äter ren mat gjord från grunden, vilket hon behöver hjälp med.
Vi söker dig som:
•
Har en mycket god förståelse för det svenska språket och kommunicerar obehindrat i både tal och skrift.
•
Är lyhörd och tålmodig, med förmåga att hantera olika situationer lugnt och effektivt.
•
Är närvarande och ger sin fulla uppmärksamhet åt den aktuella situationen och personen.
•
Är flexibel när det gäller arbetstider, då passen kan variera mellan dag, kväll och helg.
•
Har erfarenhet eller är villig att lära sig om assistans för personer med MS.
•
Är punktlig och pålitlig, positiv, glad och öppen.
Vem är du?
Vi söker kvinnliga kandidater som är noggranna, ansvarsfulla och har ett genuint intresse för att ge stöd i vardagen. Kan du hantera snabba förändringar och vara flexibel är ett stort plus.
Om uppdraget låter intressant för dig: Vänligen skicka in din ansökan snarast. Vi ser fram emot att träffa dig och diskutera hur du kan bli en del av vårt team och göra skillnad i uppdragsgivarens vardag.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.
Timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9518930