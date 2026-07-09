Glad personlig assistent till virvelvind med Downs syndrom (80% ordinarie)
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping
2026-07-09
, Söderköping
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
OM JOBBET
Vill du ha ett arbete där du verkligen får göra skillnad varje dag? Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vardagen för en glad, aktiv och energifylld kille med Downs syndrom.
Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du hjälper honom att skapa en trygg, rolig och fungerande vardag. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära stöd vid måltider och personlig hygien, kommunikation med hjälp av teckenspråk samt att hitta på roliga och utvecklande aktiviteter. Du arbetar alltid tillsammans med en kollega och tillsammans skapar ni en positiv och trygg miljö för både kunden och varandra.
Vår kund lever ett aktivt liv med mycket rörelse, lek och aktiviteter utomhus. Han tycker om långa promenader, lek i naturen och fartfyllda dagar. Under sommaren står bad på stranden och hemma i poolen högt upp på favoritlistan. Arbetet innebär därför mycket tid utomhus i alla väder, från soliga sommardagar till regniga höstpromenader, vilket ger dig frisk luft och vardagsmotion som en naturlig del av jobbet.
Arbetet utgår från kundens hem strax utanför Norrköping. Området erbjuder närhet till natur och fina möjligheter till utomhusaktiviteter, samtidigt som det finns goda kommunikationer från Norrköping.
VAD SÖKER VI HOS DIG?
Vi söker dig som är lekfull, tålmodig, flexibel och trygg i dig själv. Du behöver trivas i en aktiv vardag och ha god fysik eftersom arbetet innehåller mycket rörelse och tid utomhus. Kunden har mycket energi och kan ibland vara snabb och impulsiv, vilket gör att det är viktigt att du är uppmärksam, närvarande och alltid finns nära till hands.
Vår kund är solstrålen och huvudpersonen i vårt team, varför det är viktigt att du har ett genuint intresse av att hjälpa och stödja honom för att ge honom de bästa förutsättningarna för en värdefull vardag, i både med- och motgångar. Han är en person med mycket energi och ett stort hjärta, men precis som alla människor har han sina stunder av trots och utmaningar, varför det är viktigt att du känner dig lugn och trygg i dig själv.
Pedagogiska kunskaper samt erfarenhet inom vård- och omsorg är meriterande, likaså erfarenhet inom teckenspråk och lågaffektivt bemötande. Saknar du erfarenhet får du utbildning och stöd av oss på vägen, det viktigaste ändå är din personlighet, inställning och förmåga att bygga en god relation med vår kund.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Arbetstiden är fördelad på på både dagar och kvällar samt varannan helg. Tjänsten är på 80% med möjlighet till extrapass.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Enligt överenskommelse.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2026-08-31. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 ÖREBRO Jobbnummer
9998049