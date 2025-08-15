Glad personlig assistent sökes till 19-årig kille i Centrala Stockholm, ext
2025-08-15
Jag är en positiv och finurlig 19-åring som föddes med svår autism och intellektuell funktionsnedsättning. Jag bor hemma med mina föräldrar. Mina intressen är att lyssna på musik, softa med min Ipad, gå i skogen och hitta på nya roliga saker.Det viktigaste för mig är att du har ett varmt hjärta och ett glatt sinne. Jag pratar inte med ord, så jag behöver din hjälp att uttrycka mig med bilder. Har du tålamod, gillar att motivera och har lätt för att läsa av människor, så tror jag att vi kommer funka toppen ihop. Du behöver kunna stötta mig i vardagen - allt från att skapa struktur och förutsägbarhet till att hjälpa mig med hygien. När jag vet vad som ska hända och vad som förväntas av mig, då mår jag som bäst.Anställningsform: Timanställning - extra vid behovArbetstider: Vardagskvällar och helgTillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
