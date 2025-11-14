Glad och trevlig personlig assistent sökes till kund i Linköping
Inspirera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2025-11-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspirera Assistans AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
.
Vi behöver förstärka våran arbetsgrupp med trygga assistenter som kan jobba extra vid behov hos våran kund i centrala Linköping.
Profil på dig som söker
• Krav på att du har tangentbordsvana då du behöver hjälpa kund på hennes arbete* Att man är positiv och glad är en förutsättning* Behärska det svenska språket i tal och skrift* Ha en hygglig fysik då kund är aktiv och är ute mycket* Använda kläder efter väder* Vara av kvinnligtkön* Personkemin är A och O* Viktigt att du är noga med tystnadsplikten* Att du kan följa med på kortare resor* Att du har körkort* Att du är rökfri* vara flexibel då ingen dag är den andra lik
Arbetstider:Dag: 06:30-16:30Kväll 16:30-22:30Natt 20.30:00-08:30 (väntetid 5 timmar och 12 min)
Arbetsuppgifter:* Kunden sitter i rullstol och du behöver hjälpa till med förflyttningar via lift.* Att hjälpa kunden i hemmet och utanför hemmet med allt i dennes vardag. Hon tycker om att göra många olika aktiviteter, allt från att motionera utefter sin förmåga till olika kulturtillställningar. Eller bara vara hemma och laga mat/ baka, tvätta eller vara på hennes kolonilott där hon gillar att odla både grönsaker och blommor.* Följa med och hjälpa kunden på hennes arbete
Övrigt:* Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.* Lönebeskeden kommer till Kivra.* Urval sker löpande så ansök i god tidlön och avtal:Inspirera Assistans tillämpar individuell lönesättning och du som assistent får en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G
Kort om arbetsgivaren:Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Sparregatan i Linköping. Vi finns utspritt på 9 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren.
Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.Är du en Trevlig och Glad person som vill ha ett givande arbete?
SÖK REDAN IDAG!
Rekrytering kommer ske löpande! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277), https://inspireraassistans.se/ Arbetsplats
Inspirera Assistans Jobbnummer
9605335