Glad och social tjej söker personlig assistent nu
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Håbo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Håbo
2025-10-31
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Håbo
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Upplands Väsby
, Järfälla
eller i hela Sverige
Jag är en glad och social 38-årig tjej som bor i Bålsta (5 minuter från pendeln) tillsammans med mina föräldrar. Jag använder rullstol och har autism, och söker nu personliga assistenter som kan stötta mig i vardagen.
Om jobbet
Arbetet innebär att hjälpa mig med bland annat:
•
Hygien och på- och avklädning
•
Förflyttningar (hjälpmedel och lift finns)
•
Dagliga rutiner i hemmet
•
Följa med på aktiviteter, som bio och konserter
Arbetet är inte fysiskt tungt men kräver tålamod, lyhördhet och en positiv inställning.
Vem söker jag?
•
Du är kvinna, tålmodig och trygg i dig själv
•
Du är flexibel, rökfri och har ett genuint intresse för att arbeta med människor med särskilda behov
•
Erfarenhet eller utbildning inom området är meriterande men inget krav
•
Du talar och skriver svenska obehindrat
•
Körkort och tillgång till bil är ett plus
Om anställningen
•
Arbetstid: enligt överenskommelse, till en början i genomsnitt 10-15 timmar/vecka eller vid behov med möjlighet för mer!
•
Lön: timlön enligt kollektivavtal (Fremia & Kommunal)
•
Anställningsform: behovsanställning med möjlighet till mer tid vid behov
Så här söker du
Skicka din ansökan till: iffa56@hotmail.com
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Har du frågor är du välkommen att kontakta mig via samma e-postadress.
Välkommen med din ansökan - jag ser fram emot att höra från dig!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9582997