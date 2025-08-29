Glad och social kvinna i Täby söker nu fler personliga assistenter
2025-08-29
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i den personliga assistansen. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande. Arbetet som personlig assistent är mångsidigt och kan vara både spännande och utvecklande. Hos NÄRA omfattas personliga assistenter alltid av kollektivavtal.
I rekryteringar hos NÄRA kan kunder/arbetsledare/anhöriga komma att läsa ansökningarna.
Bakgrundskontroll kan förekomma i våra rekryteringar och utdrag ur polisens belastningsregister tas alltid i uppdrag hos minderåriga. Du behöver kunna styrka din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Hej,
Jag Söker nu ett antal personer som vill jobba på timme vid behov samt om du är lämplig person för att jobba som personlig assistent och naturligtvis om vi passar tillsammans det är ju både A och O I Detta jobb då man jobbar så nära varandra.
Om du är den rätta personen som jag söker så finns det chans till ett fast jobb om vi nu finner varandra vid första mötet.
Kanske lite om mig själv jag som söker. Jag är 79 år pigg för min ålder.
Jag har en cp-skada sedan födseln och sitter i elrullstol men fortfarande rörlig av mig och självständig och envis som en röd gris och har fortfarande orken kvar och vill göra saker som jag tycker gör dagen meningsfull.
Jag tycker om när det händer saker det är då jag mår som bäst. Jag är inte gjord av att sitta stilla och ingenting händer. Visst kan jag vara lugn och sitta hemma också men inte för länge. jag är väldigt ordningsam av mig och vill ha ordning.
Mina dagar växlar mycket och det beror på min dagsform ser ut om det är väldigt stressigt omkring mig då Jag kan bli lätt stressad då jag inte fungerar alls. Så har jag talsvårigheter som kan ta lite tid att lära sig att höra.
Annars är jag jämt glad av mig tycker om att skämta om allt jag tar inget på sura miner. Men ordning vill jag ha då kan jag bli lite irriterad.
Jag har två katter som vill ha sin skötsel också så du bör inte ha pälsallergi du ska också tycka om djur.
Du får inte heller ha några starka dofter på dig och inte eller röka för jag har allergi. Finns heller några tunga luft hos mig.
Du ska ha mycket bra Svenska i tal som skrift annars kan det bli svårt eftersom jag har mina talsvårigheter. Inget krav på körkort men bra om du har. Sedan att du är lyhörd och flexibel. Du får gärna vara glad och skämtsam av dig det underlättar.
Nu till mina tusen intressen som jag har är i första hand dans och dansmusik och ut och dansa runt i landet, gå i affärer och shoppa kläder, ut på promenader, fotografering, sociala medier. Dataintresserad mm. Du behöver inte ha alla mina intressen men skulle vara trevligt om du gillar dans och musik.
Lön efter kollektivavtal begär också ett utdrag från belastningsregistret.
Se hit om detta jobb låter intressant och skulle passa dig eller vara spännande för dig. Ingen utbildning krävs bara man har en bra känsla att jobba med människor med rörelsehinder som behöver hjälpen av dig som söker tjänsten och ha ett bra tänk hur skulle jag villa ha min hjälp om jag vore rörelsehindrad. så tänk efter innan du söker detta jobb. Du får vara kille som kvinna som söker denna tjänst.
För att söka denna tjänst behöver du skapa ett konto via följande länk: https://nara.primass.se/primass/Register.aspx
Du fyller sedan i din rekryteringsprofil samt laddar upp ditt cv och personliga brev.
Du kan sedan söka tjänsten under fliken "lediga tjänster". Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
arbeta@nara.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2260". Arbetsgivare Nära AB
(org.nr 556500-9916), http://nara.nu Arbetsplats
NÄRA AB Jobbnummer
9481739