2026-02-05
Om uppdraget:
En kille i 25 årsåldern med Down Syndrom söker en stöttande och rolig "kompis". Han är väldigt social och tycker om att hitta på saker. Det kan vara allt från att kolla på en film eller laga mat hemma till att åka och bowla eller gå på bio. Han tycker även om att åka till gymmet, samt simma. Så du som söker behöver vara bekväm med att vara i vatten, han går även på handbollsträning. Han behöver ingen fysisk hjälp och klarar hygienen själv. Du behöver vara en ansvarsfull, glad och påhittig person som har humor och lätt till skratt.
Kunna jobba helger
Kunna simma
Yngre man
Ansvarsfull
Om tjänsten:
20 tim/månad. Helger. Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
