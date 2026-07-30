Glad och positiv tjej söker personliga assistenter
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trollhättan Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trollhättan
2026-07-30
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, Lilla Edet
, Ale
, Stenungsund
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vår kund är en glad och positiv tjej som gillar att hitta på aktiviteter tillsammans med sina assistenter.
Vill du vara en hjälpande hand och följa med i hennes vardag och bidra till att hon får ett så meningsfullt liv som möjligt?
Du som söker ska kunna ge individuell stöd i hemmet samt på fritiden. Vi ser gärna att du är lyhörd,
ansvarstagande, stresstålig och självgående.
Vi söker Dig som har följande kunskaper:
• Erfarenhet inom LSS och NPF
• Bilder och tecken som stöd
• LAB , KBT
• Timbal kost
• Dokumentera och planera utifrån genomförande plan.
KRAV:
• Körkort B
• Flytande svenska i tal och skrift
• Vistas på offentliga platser som badhus, FUB
Tjänsten är ett timvikariat med möjlighet till en fast tjänst.
Arbetstider är förlagda enligt schema, dag, kväll, natt, helg.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sanda Assistans AB
(org.nr 559101-9129)
504 51 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Fatima Linde fatima@sandaassistans.se 0708613841 Jobbnummer
10016327