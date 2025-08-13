Glad och Positiv Personlig Assistent till 33-årig Kille i Sigtuna
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sigtuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sigtuna
2025-08-13
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Sigtuna
, Österåker
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Uddevalla, Göteborg, Karlstad och Visby.
Glad och Positiv Personlig Assistent till 33-årig Kille i Sigtuna - Bli en del av mitt äventyr!
Är du en sprudlande person som älskar att sprida glädje och är redo att göra vardagen ljusare för en aktiv och positiv 33-årig rullstolsburen kille i Sigtuna? Jag söker en engagerad och självständig individ som vill bli en viktig del av mitt liv och en del av en familj där omtanke och gemenskap är centralt.
Om mig och mitt liv.
Jag bor tillsammans med min familj och vår älskade hund. Jag söker någon som kan hjälpa mig att planera och leva mitt liv fullt ut. Mitt hem blir din arbetsplats, och tillsammans kommer vi att utforska vardagen genom olika aktiviteter och resor, både inom Sverige och utomlands. Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som min personliga assistent blir du en nyckelperson i min vardag. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Hjälp med förflyttningar och omvårdnad.
• Matlagning och andra dagliga sysslor som hushållssysslor med mera.
• Assistera mig i att genomföra mina intressen och aktiviteter.
Arbetstiderna är flexibla och kan variera med dag-, kvälls-, journatt- och helgpass.
Vem är du?
Jag söker dig som har "glimten i ögat" och en positiv inställning till livet. Om du delar mina intressen, kommer vi att ha mycket att prata om! Jag brinner för sport - speciellt Formel 1, bilar, fotboll och tennis (jag spelar själv en gång i veckan!). Jag älskar också musik inom house och trance, samt att utforska restauranger, pubar och gå på konserter. Dessutom uppskattar jag mode och kläder, så om du har ett öga för stil är det ett plus!
Krav och meriter
• Körkort är ett krav.
• Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift. Detta är viktigt för mig då en tydlig och lättförståelig kommunikation är grundläggande för att vår vardag ska fungera smidigt.
• Tidigare erfarenhet som personlig assistent eller inom vård är meriterande, särskilt kunskap om diabetes. Dock är det personkemin som är viktigast för mig!
Tjänstens omfattning
Tjänsten är flexibel och kan variera mellan 50-100%, beroende på vad som passar bäst.
Redo för ett nytt äventyr?
Är du redo att bli en viktig del av mitt liv och dela spännande upplevelser tillsammans? Skicka in din ansökan redan idag och låt oss träffas för att se om vi kan skapa en fantastisk vardag tillsammans!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Ersättning
Timlön efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Jobbnummer
9456604