Glad och positiv kvinna i Söderköping söker personlig assistent
2026-03-12
Evanda Assistans jobbar för möjligheten till en personligt anpassad assistans, där individens behov och vilja sätts i första hand.
Vår dröm och vision är ett företag som skapar möjligheter och ett företag som är det självklara valet för assistansberättigade som själva vill styra över och ta ansvar för sin vardag.
Uppdraget Evanda Assistans har är att erbjuda våra kunder möjligheten att förbli så oberoende som möjligt, utifrån vårt engagemang, vår kunskap och erfarenhet.
Jag är en aktiv och positiv kvinna som sitter i rullstol och söker en personlig assistent som kan hjälpa mig i min vardag. Jag bor i ett mysigt hem i Söderköping tillsammans med min man och vår hund Prinz. Det viktigt att du är bekväm med djur och inte hundrädd, eftersom vår fyrbenta familjemedlem är en stor del av våra liv.
Vi letar efter någon som är omtänksam, pålitlig och som tycker om att sprida god energi, precis som jag själv gör. Jag tycker om att komma ut och hitta på saker, så det är viktigt att du har körkort och gärna tillgång till egen bil. Det är en stor fördel om du är flexibel och inte är rädd för att ta egna initiativ. Min assistans handlar både om praktiska sysslor i hemmet och att vara med på aktiviteter utanför, så att vi tillsammans kan se till att dagarna blir både givande och roliga. Träning och motion är viktigt för mig, jag utövar rehabiliteringsbad och tar ofta promenader med hjälp av min rullstol.
Jag söker dig som är kvinna på ca 30-55 år som vill jobba på timmar ihop med mig, du ska tala svenska och om du har erfarenhet av personlig assistans är det ett plus. Viktigast för mig är din personlighet och inställning mot mig och min assistans.
Låter det här som något för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Rekrytering sker löpande och efter lämplighet, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Utdrag från polisregistret krävs och medtages vid intervju.
Beställ utdrag genom länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Ser fram emot att höra från dig!
Varma hälsningar! Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Evanda Assistans AB
(org.nr 559266-3750) Kontakt
Matilda Axelsson 0728009289 Jobbnummer
9793181