Glad och pigg tjej i 30-årsåldern i Alvik söker en personlig assistent på 3
Bambi Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2025-08-30
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bambi Ekonomisk Fören i Järfälla
, Sollentuna
, Sundbyberg
, Solna
, Täby
eller i hela Sverige
Hej!
Vem är jag?
Jag är en tjej i 30 årsåldern som bor i Alvik med min familj.
Jag älskar ljud, att både lyssna på ljud men också att själv skapa ljud. Då jag saknar tal så är det mitt sätt att uttrycka mig på.
Jag är väldigt snabb och kan snabbt springa iväg om jag ser något spännande, även om det kanske innebär en fara för mig, ex så kan jag gå rakt ut i en trafikerad gata utan att förstå att det är en livsfara. Som assistent hos mig så måste du alltid ha full koll på mig så att jag inte utsätter mig för fara eller skadar mig.
Jag tycker om att vara ute på promenader så att jag får motion och stimulans, jag tycker däremot inte om att vara på aktiviteter bland massa folk eller gå i affärer.
På nätterna sover jag inte lika mycket som du gör, ungefär mellan kl 00-04:00 brukar jag sova men övrig tid så är jag vaken.
Jag har lätt för att sätta i halsen när jag äter så om du blir min assistent måste du vara noga med att mixa all min mat innan jag får stoppa den i munnen.
Vem är du som söker?
• Du som söker ska minst 35år gammal och vi ser gärna kvinnliga sökande.
• Du är lugn, tålmodig och positiv i ditt sätt att vara.
• Behärska svenska i tal och skrift
• Det är meriterande om du har arbetat som personlig assistent eller har någon vårdutbildning
• Att du är inkännande och kan följa min rytm och mina behov
• Duktig på matlagning (klutenfri kost)
Jag uppskattar när det är rent och snyggt hemma, det är viktigt att du som assistent respekterar det och hjälper mig att efterleva detta.
Tjänstens omfattning: 36tim/vecka ca 90%.
Arbetstider: Tisdagar kl.18-12 och torsdagar kl.18-12 (18 timmars pass)
Vi kommer löpande att kalla till intervju, och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens utgång.
Bambi erbjuder lång introduktion, individuell lönesättning, friskvårdsersättning, handledning och kompetensutveckling. Vi erbjuder fast månadslön med betalda semesterdagar. Kollektivavtal Fremia-Kommunal.
Välkommen med din ansökan Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bambi Ekonomisk Fören
, http://bambi.se Arbetsplats
Bambi Jobbnummer
9483943