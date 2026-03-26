Glad och nyfiken 8-åring i Hägersten söker personliga assistenter, extra
2026-03-26
Vill du ha ett extrajobb som aldrig blir långtråkigt och som är fullt av variation? Då ska du söka jobb som assistent hos mig! Jag söker en assistent som kan arbeta extra på helger och både vardagar och helger under sommarlovet, från maj till augusti med möjlighet till förlängning.
Eftersom jag är väldigt social, har en hög energinivå och lever ett aktivt liv behöver du vara i god fysisk form. Jag gillar att vara utomhus, leka i lekparker, bada och klättra. Jag söker dig som tror att du kan hänga med i svängarna och som samtidigt vill bli min trygga punkt.
Jag söker dig som har en lugn personlighet och som är ansvarstagande. Du kommer bland annat att ge mig stöd i att kommunicera med andra, vilket innebär att hjälpa mig använda mitt kommunikationshjälpmedel. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och om du har ett intresse för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och kommunikationsträning. Du kommer få introduktion i hur du bäst kan assistera mig i kommunikation.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9820815