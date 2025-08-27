Glad och musikälskande tjej i Tullinge söker personliga assistenter
2025-08-27
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Glad och musikälskande tjej i Tullinge söker personliga assistenter
Jag är en ung kvinna som bor i Tullinge tillsammans med min familj. Trots min CP-skada, intellektuell funktionsnedsättning och att jag är rullstolsburen, är jag mycket kommunikativ och social. Jag älskar musik, mat och att umgås med andra. Även om jag inte kan uttrycka mig i tal, kommunicerar jag på mitt sätt och behöver din hjälp för att göra mig förstådd.
Vi ser gärna att du är kvinna i åldern 18-40 år. Det är en fördel om du bor i närheten av TUlling, Tumba eller HuddingePubliceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Du stödjer mig vid måltider, personlig hygien, är mitt stöd i kommunikationen med andra, assisterar vid aktiviteter, sociala sammahang och promenader.
Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.
Vi söker dig som:
• Är flexibel- Det kan bli aktuellt att hoppa in med kort varsel
• Är lyhörd och har egen initiativförmåga
• Du är punktlig och tycker att återkoppling är viktigt
• Har god fysik då lyft förekommer
• Förståelse vad det innebär att arbeta hemma hos en familj.
• Veta när man skall ta plats och när man ska kliva undan
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du skall kunna arbeta jourpass hos kund
Dina egenskaper:
Du är lekfull, uppmärksamm på detaljer, har ett lugnt bemötande samt har en drivkraft att ta tag i det som behöver göras.
På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Om anställningen
Anställningsformen är till en början timanställning vid behov men kan komma att bli en visstidsanställning på sikt. Löneformen är timlön. Arbestiderna varierar utifrån kundens behov: dag, kväll, natt (aktiv samt jour), vardag som helg.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Individuell lönesättning, Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Norma Hernández, 08-50592000 Jobbnummer
9479097