Glad och kramig 8-årig kille söker en personlig assistent
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2025-11-07
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Nu söker vi en personlig assistent till en härlig och glad kramgo kille!
Vem är jag?
Jag är en glad, nyfiken och aktiv kille på snart 8 år som bor med mina föräldrar och lillasyster i Nacka. Jag lyssnar gärna på musik och älskar att simma och går regelbundet till simhallen. Jag går gärna på promenader i härområdet och kan behöva lite fysisk stöttning i trappor, backar etc.
På promenaderna tycker jag att det är spännande att utforska omgivningarna. Balansgång är spännande och att åka rutschkana är kul.
När jag blir trött så kan det vara skönt om du kör mig i vagn eller rullstol så att jag ändå får komma ut.
Jag saknar talat språk, men försöker att med tecken och kroppen visa vad jag vill.
Med rätt person vid min sida kan vi ha riktigt kul ihop!
Vad behöver jag hjälp med?
Jag behöver stöttning i att förstå och tolka omvärlden för att undvika skador.Det är viktigt att du är trygg, snabb i tanken och förutseende för att hjälpa mig på bästa sätt. Du behöver hjälpa mig i alla matsituationer, blöjbyten och övrig personlig hygien. Det är också viktigt att du har ett vaket öga och ett lugnt hjärta och tålamod så att du lär dig förstå mitt behov och väntar in mig i kommunikationen mellan oss.
Jag söker nu en till assistent för att komplettera mitt redan så fantastiska gäng.
På dagtid går jag i skolan så mitt behöv av hjälp är på eftermiddagar/kvällar och helger.
Vem är du?
Du är varm, engagerad och har nära till skratt. Du tycker om att arbeta med barn och har gärna kvar ditt eget barnasinne. Du är initiativrik, sprallig och trygg - och inte rädd för att ta ansvar. Du behöver vara bekväm i och kunna hjälpa mig med att bjuda in till samspel och lek.
Meriterande är om du har erfarenhet av liknande arbete, men det allra viktigaste är din personlighet.
Då jag regelbundet går till simhallen måste du vara simkunnig och helst älska vatten lika mycket som jag!
På helgerna är jag och familjen gärna på vårt lantställe på Värmdö och du kan åka buss dit men vara beredd på lite längre resväg.
Krav: Du måste tala flytande svenska, eftersom kommunikationen är viktig.
Arbetspassen fördelas mellan 16-21 på vardagar.
Lovdagar och helger så fördelas passen från 9,00-21,00.
Om tjänsten:
Cirka 130-150 tim/månad. Tillträde snarast.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning.
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711) Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9592824