Glad och erfaren Servitris till Bistro i centrala spånga
2026-05-06
Vi söker en stjärna till serveringen
Nu söker vi en skicklig, självgående och servicepräglad servitör/servitris som verkligen kan sitt yrke. Du har minst 2 års erfarenhet från restaurangbranschen, gärna från verksamheter med bar, högt tempo och höga krav på service, försäljning och kvalitet.
Du är van att hantera många gäster samtidigt, läsa av situationer snabbt och leverera varm, professionell och effektiv service även när tempot är som högst. Du har ett naturligt driv, ett skarpt öga för detaljer och förstår att riktigt bra service handlar om mer än att bära tallrikar - det handlar om värdskap, energi, timing och känsla.
Vi söker dig som tar ansvar, arbetar självständigt och samtidigt stärker teamet omkring dig. Du vet hur man skapar en positiv upplevelse för gästen, hur man arbetar strukturerat under press och hur man bidrar till att varje service flyter på snyggt, tryggt och professionellt.
Det här är inte en roll för vem som helst. Det är en roll för dig som trivs i ett högt tempo, är stolt över ditt yrke och vill vara en del av en restaurang med ambitioner.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Servera mat och dryck med hög servicekänsla och professionalism
Ta hand om gäster genom bordsservice, bemötande, merförsäljning och värdskap
Arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvalitet eller helhetsupplevelse
Samarbeta nära kök, bar och övrig personal för att säkerställa ett starkt serviceflöde
Bidra till ordning, struktur och hög nivå under hela servicepasset
Vara med och skapa en trivsam, professionell och välfungerande arbetsmiljö
Vi söker dig som
Har minst 2 års erfarenhet som servitör/servitris
Har erfarenhet av restaurangmiljö med bar och högt tempo
Är stresstålig, snabb, lösningsorienterad och trygg i serviceyrket
Är självgående men också fungerar mycket bra i team
Har en naturlig känsla för service, värdskap och försäljning
Är ansvarstagande, noggrann och professionell i ditt arbete
Har god social förmåga och ett positivt, välkomnande bemötande
Midpoint Bistro, Bar & Events rekryterar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: benjamin.tak@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/servitör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bh Restaurang AB
(org.nr 556973-3081)
Stormbyvägen 3-5 (visa karta
)
163 55 SPÅNGA Jobbnummer
9895251