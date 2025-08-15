Glad och aktiv kille söker personlig assistent, dagtid (deltid) Sök idag!
OM JOBBET
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba som personlig assistent.
Du kommer arbeta med en aktiv, glad, snäll och kramig kille på 24 år, som har flera olika funktionsnedsättningar (Epilepsi, Autism, ADHD, intellektuell funktionsnedsättning). Han bor i en lägenhet tillsammans med sin familj och en hund, så det är viktigt att du tycker om hundar!
Den här killen har inget tal så vi jobbar metodiskt med schema, långsiktiga strategier, rutiner och stöd i form av bildkommunikation och tecken.
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Vi söker nu en person som kan jobba dagtid måndag och tisdag 08:00-17:00.
Tjänsten är en deltidstjänst med möjlighet att få arbeta extra om det önskas. På den här arbetsplatsen har dom dubbelassistans dygnet runt så det är alltid två personer på plats. Tjänsten är också delvis belagd på daglig verksamhet.
VAD SÖKER VI I DIG?
Det viktigaste är att du är en snäll, lugn och tålmodig person med ett genuint intresse för att hjälpa denna kille att få de bästa förutsättningarna för en värdefull vardag. Vi vill att du har erfarenhet av att jobba som personlig assistent.
I övrigt är det meriterande om du svarar ja på en eller flera av nedanstående punkter:
• Har erfarenhet av epilepsi eller autism
• Har en vårdutbildning som undersköterska eller liknande
• Har jobbat pedagogiskt med någon form av beteendevetenskaplig metod som ABA, TBA, PECS
• Har kunskaper i TAKK eller teckenspråk
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Du kommer att få coachning av arbetsledare och övriga rutinerade kollegor på plats för att utvecklas och känna dig trygg i ditt arbete. Du kommer få utbildning i tecken och får med jämna mellanrum även gå andra utbildningar, bland annat HLR.
Vivida Assistans står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Tillträde efter överenskommelse.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2025-09-01 Intervjuer sker löpande och tjänsten kan alltså komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Vi vill gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-barn-med-funktionsnedsattning/.
Registerutdraget du ska använda heter "LSS - utdrag belastningsregistret".
Om Vivida
Vivida Assistans är en komplett assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Läs mer om oss på vivida.se och följ oss på facebook.com/vividaassistans och instagram.com/vivida.se.
Läs mer om oss: http://www.vivida.sehttps://www.youtube.com/channel/UC-iIgCvlt8r5VH5UcKmLD8whttps://www.instagram.com/vivida.se/https://www.facebook.com/vividaassistans/https://www.linkedin.com/company/vivida-assistans-ab?original_referer=https%3A%2F%2Fvivida.se%2Fhttps://www.tiktok.com/@vividaassistans Ersättning
