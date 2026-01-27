Glad och aktiv kille i Hultsfred söker personlig assistent
2026-01-27
Jag söker en personlig assistent för en timanställning på cirka 30 timmar per vecka. Arbetet är förlagt dag, kväll och natt, men till en början kommer du att arbeta dagtid för att vi ska lära känna varandra. På sikt finns möjlighet till fler timmar.
Om mig
Jag är en 42-årig, glad och aktiv kille som bor i min egen lägenhet i Hultsfred som mår som bäst när jag får vara i rörelse. Jag älskar att rida, simma, styrketräna, bowla och spela golf. Utöver träning tycker jag om datorer, musik, kläder och matlagning. På dagarna arbetar jag på daglig verksamhet, vilket ger mig struktur i vardagen.
Struktur och tydliga rutiner är väldigt viktigt för mig, och jag trivs bäst när det är fint och ordnat hemma. Jag vill också kunna vara spontan och göra det jag har lust med - där spelar du en viktig roll i att stötta mig.
Jag kommunicerar med lite teckenspråk, bilder och min dator, så det är viktigt att du har tålamod och hjälper mig att uttrycka mig.
Din arbetsplats är där jag befinner mig, vilket innebär att viss flexibilitet behövs av dig. Utflykter och resor planeras i samråd med dig.
Om dig
Jag söker dig som är engagerad och aktiv, som kan assistera mig i alla mina grundläggande behov. Du är stresstålig, ger mig tid att kommunicera och accepterar mig för den jag är.
Det är viktigt att du pratar lugnt, coachar mig med tålamod och hjälper mig att skapa ordning och rutiner i vardagen. Du behöver tala god svenska för att vi ska kunna kommunicera effektivt. Jag trivs bäst med dig som är strukturerad, lösningsorienterad och som tycker om att vara med på mina aktiviteter, som träning och utflykter. Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
- 1-2 års erfarenhet som personlig assistent eller arbete med människor med särskilda behov
- Vårdutbildning är meriterande
- Du är bekväm i vatten, eftersom jag simmar regelbundet
- Körkort är meriterande men inget krav
- Du måste vara helt rökfri - det är ett krav! Dina arbetsuppgifter
- Hjälpa mig att skapa en trygg och strukturerad vardag
- Stötta mig vid träning och aktiviteter som ridning, simning och styrketräning
- Assistera med hushållssysslor som städning, tvätt och matlagning
- Följa med på utflykter och resor
Omfattning
Timanställning, cirka 30 timmar per vecka. Arbetstid dag, kväll och natt. Så ansöker du
Fyll i ansökningsformuläret utförligt (personligt brev krävs ej) och bifoga ett uppdaterat CV.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9708256