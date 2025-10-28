Glad och aktiv flicka i Luleå söker personliga assistenter!
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2025-10-28
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
En glad och aktiv flicka i Luleå söker nu efter personliga assistenter som hjälper henne till en trygg och meningsfull vardag. Att leka med dockor, bollar, titta på tv / film och utomhusaktiviteter är några av hennes intressen. Vi söker två personer till fast rad, samt vikarier.
Flickan sitter i rullstol och behöver därför hjälp med de dagliga rutinerna såsom personlig omvårdnad, medicinering, matlagning och städning. Du kommer också att vara ett stöd vid fritidsaktiviteter och andra sociala sammanhang. Förflyttningar förekommer inom arbetet, lyfthjälpmedel finns att tillgå.
Vem söker vi?
Du som söker bör vara en glad, empatisk, ansvarsfull och tålmodig person som gärna tar egna initiativ. Då flickan inte kan prata själv så är det viktigt att du är lyhörd och uppmärksam. Tidigare erfarenheter från liknande arbeten är meriterande men inte ett krav.
Vi vill att du som söker är rökfri, och på grund av allergi - inte äger några pälsdjur, samt att du behärskar det svenska språket.
Hur ser passen ut?
Assistansen utgår från flickans hem, där också mamma, pappa och syskon bor.
Arbetstiderna är förlagda kl. 9-21, vardagar och helger.
Är du den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag, rekrytering sker löpande!
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete på HVB-hem då den visar mer information än LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
